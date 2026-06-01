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    Rekord-Abflüsse

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    Bitcoin-ETFs verlieren fast drei Milliarden US-Dollar in zehn Handelstagen

    Massive ETF-Abflüsse belasten Bitcoin und den Kryptomarkt, während Hyperliquid überraschend gegen den Negativtrend ankämpft.

    Für Sie zusammengefasst
    Rekord-Abflüsse - Bitcoin-ETFs verlieren fast drei Milliarden US-Dollar in zehn Handelstagen
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt beginnt die neue Handelswoche mit deutlichen Verlusten. Bitcoin notiert am Montagmorgen bei 73.180 US-Dollar und verliert damit 0,95 Prozent. Ethereum fällt um 1,78 Prozent auf 1.989 US-Dollar und rutscht damit erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar.

    XRP gibt um rund 2 Prozent auf 1,31 US-Dollar nach. Besonders hart trifft es jedoch BNB, der mit einem Minus von 5,6 Prozent die schwächste Entwicklung unter den größten Kryptowährungen verzeichnet. Ausnahme bei den Abflüssen bleibt Hyperliquid mit 5,5 Prozent Kursplus, womit sich das Wochenplus auf 17,8 Prozent ausweitet.

    Rekordserie bei ETF-Abflüssen belastet Bitcoin

    Im Mittelpunkt der aktuellen Marktschwäche stehen massive Kapitalabflüsse aus den US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs. Die Produkte verzeichneten zuletzt zehn Handelstage in Folge Nettoabflüsse – die längste Negativserie seit ihrer Einführung.

    Nach Daten von SoSoValue wurden zwischen dem 15. Mai und dem 29. Mai insgesamt 2,97 Milliarden US-Dollar aus Spot-Bitcoin-ETFs abgezogen. Der höchste Tagesabfluss lag bei 733 Millionen US-Dollar. Den größten Anteil daran hatte BlackRocks Marktführer IBIT, aus dem rund 527,8 Millionen US-Dollar abgezogen wurden.

    Das verwaltete Gesamtvermögen der US-Spot-Bitcoin-ETFs schrumpfte dadurch innerhalb von nur zwei Wochen von 104,29 Milliarden US-Dollar auf 94,17 Milliarden US-Dollar.

     

    Auch Ethereum verliert institutionelle Unterstützung

    Die US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichnen sogar 14 Handelstage in Folge mit Nettoabflüssen. In diesem Zeitraum wurden rund 2,6 Milliarden US-Dollar an Kapital aus den Produkten abgezogen. Der höchste Tagesabfluss lag bei 121 Millionen US-Dollar.

    Hyperliquid trotzt dem Markttrend

    Eine der wenigen positiven Ausnahmen bleibt der HYPE-Token des Hyperliquid-Ökosystems. Unterstützung erhält der Token durch den erst am 12. Mai gestarteten US-Spot-HYPE-ETF.

    Das Produkt verzeichnete bislang an jedem einzelnen Handelstag Kapitalzuflüsse. Das verwaltete Vermögen überschritt bis Freitag bereits die Marke von 122 Millionen US-Dollar.

    Außerdem verwendet Hyperliquid rund 99 Prozent der Handelsgebühren für Rückkäufe von HYPE-Tokens. Dadurch entsteht permanenter Kaufdruck, solange das Handelsvolumen hoch bleibt.

    Damit entwickelt sich Hyperliquid derzeit zu einem der seltenen Lichtblicke in einem ansonsten von Unsicherheit geprägten Kryptomarkt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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