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    Wieder Hinrichtungen nach Protesten im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Männer nach Januaraufständen im Iran hingerichtet
    • Anklage wegen Moschee-Brand während der Proteste
    • Amnesty: mindestens 2159 Hinrichtungen im letzten Jahr
    Wieder Hinrichtungen nach Protesten im Iran
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind wieder zwei Männer im Zusammenhang mit den Aufständen im Januar hingerichtet worden. Mehdad Mohammadi-Nia und Ashkan Maleki wurde unter anderem zur Last gelegt, während der Massenproteste eine Moschee in Brand gesetzt zu haben, wie das mit der Justiz verbundene Nachrichtenportal Misan berichtete. Das Urteil sei am Montagmorgen vollstreckt worden, hieß es weiter.

    Mehr als ein Dutzend Exekutionen wurden bereits im Zusammenhang mit den Protesten vollstreckt. Die Demonstrationen waren Ende Dezember wegen der Wirtschaftskrise im Land ausgebrochen und entwickelten sich rasch zu Massenprotesten gegen die autoritäre Führung. Der Staat ließ sie gewaltsam niederschlagen. Tausende Demonstranten wurden dabei getötet.

    Menschenrechtsgruppen kritisieren seit Jahren die rigorose Anwendung der Todesstrafe im Iran und werfen den Behörden vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung einzusetzen. Amnesty International zufolge wurden im vergangenen Jahr mindestens 2.159 Menschen im Iran hingerichtet - der höchste verzeichnete Wert seit 1981. Auch im Kontext des Iran-Kriegs wurden Todesurteile gegen mutmaßliche Spione und politische Gefangene vollstreckt./arb/DP/zb





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