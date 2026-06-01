ANALYSE-FLASH
RBC belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 405 Pence
- RBC belässt EasyJet auf Outperform mit 405 Pence
- Castlelake prüft Kaufangebot als erfahrener Investor
- EU und UK Anteilseigner könnten Übernahme erschweren
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet mit einem Kursziel von 405 Pence auf "Outperform" belassen. Die US-Investmentgesellschaft Castlelake, die erste Überlegungen für ein Kaufgebot für die britische Fluggesellschaft bestätigt hat, sei ein erfahrener Investor im europäischen Airline-Sektor, schrieb Ruairi Cullinane in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Eigentümerstruktur mit Aktionären aus der EU und Großbritannien könnte angesichts der bestehenden Beteiligungsvorschriften eine solche Transaktion aber mindestens erschweren, falls Castlelake ohne einen Partner agiere. In der Branche sieht Cullinane die Konkurrentin Jet2 wegen ihrer im Vergleich günstigsten Bewertung als wahrscheinlichstes weiteres Übernahmeziel./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 21:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 21:52 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 4,80 auf Tradegate (01. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +21,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,21 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,6667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -41,13 %/-1,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 405 Euro
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134