RBC belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 405 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 4,80 auf Tradegate (01. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +21,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,21 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,6667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -41,13 %/-1,88 % bedeutet.