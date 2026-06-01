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    Deutschland

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    Einzelhandelsumsatz sinkt - allerdings nicht so stark wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückgang im Einzelhandel April bei 0,3 Prozent
    • Tankstellenumsatz um 4,0 Prozent durch Nahostkrieg
    • Lebensmittelhändler erzielten Zuwächse im April
    Deutschland - Einzelhandelsumsatz sinkt - allerdings nicht so stark wie erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im April unter anderem wegen schwacher Geschäfte an den Tankstellen erneut gesunken. Mit einem um Kalender-, Preis- und Saisoneffekte bereinigten Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat fiel das Minus aber etwas niedriger aus, als Experten erwartet hatten. Diese hatten damit gerechnet, dass der Umsatz im Einzelhandel im April im Montagsvergleich real um 0,5 Prozent sinkt. Zudem fiel der Rückgang im März nicht ganz so hoch aus wie zunächst gemeldet. Im April gingen die Umsätze an Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten im Monatsvergleich um 4,0 Prozent zurück. Zuwächse verzeichneten dagegen die Lebensmittel-Einzelhändler./zb/stw





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