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    Carsten Stork

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    Wieder im Plus – Markt glaubt an Frieden, ich bleibe skeptisch

    Der Bund-Future konnte in der vergangenen Woche wieder zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 0,66 % bei 126,23 Punkten. Damit hat sich der Markt nach der vorherigen Schwäche stabilisiert und erneut gezeigt, dass die Nachfrage nach sicheren …

    Carsten Stork - Wieder im Plus – Markt glaubt an Frieden, ich bleibe skeptisch
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Bund-Future konnte in der vergangenen Woche wieder zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 0,66 % bei 126,23 Punkten. Damit hat sich der Markt nach der vorherigen Schwäche stabilisiert und erneut gezeigt, dass die Nachfrage nach sicheren Anleihen trotz veränderter Zinserwartungen nicht vollständig verschwunden ist.

    Im Mittelpunkt steht weiterhin die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten. Die von Donald Trump kommunizierte Friedensperspektive wurde von den Märkten zwischenzeitlich positiv aufgenommen. Ein glaubwürdiger und nachhaltiger Frieden würde das geopolitische Risikoprofil deutlich verändern. Gleichzeitig könnte eine Entspannung bei Energiepreisen und Lieferketten dazu führen, dass die globalen Zinsmärkte stärker auf Konjunktur- und Inflationsdaten reagieren als auf akute Krisenprämien.

    Genau hier liegt jedoch die zentrale Unsicherheit. Bislang bleibt offen, wie belastbar diese Friedenssignale tatsächlich sind. Der Markt handelt derzeit sehr stark politische Erwartungen, während die faktische Lage weiter fragil bleibt. Für den Bund-Future entsteht dadurch ein Spannungsfeld: Einerseits können sichere Häfen bei erneuter Unsicherheit schnell wieder gesucht sein. Andererseits wirken höhere Renditen und eine restriktivere Zinserwartung grundsätzlich belastend für Anleihefutures.

    Die jüngste Bewegung zeigt deshalb kein eindeutiges Bild, sondern eher einen Markt, der zwischen geopolitischer Vorsicht und steigenden Zinserwartungen schwankt. Das Wochenplus ist positiv, aber noch kein klarer Befreiungsschlag. Entscheidend wird sein, ob die Renditen weiter steigen oder ob geopolitische Risiken erneut stärker in den Vordergrund rücken.

    Fazit:
    Der Bund-Future hat die Woche mit +0,66 % bei 126,23 Punkten geschlossen und sich damit wieder stabilisiert. Das Umfeld bleibt jedoch widersprüchlich. Politische Friedenssignale stützen kurzfristig die Risikostimmung, während höhere Zinserwartungen den Anleihemarkt belasten. Für den Bund-Future bleibt die Lage deshalb anspruchsvoll. Die Position sollte weiter eng beobachtet werden, ohne die aktuelle Entspannung bereits als nachhaltig zu bewerten.

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