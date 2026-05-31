Starker Rücksetzer durch Friedensnarrativ, aber Angebotsrisiken bleiben bestehen

Der WTI Crude Oil Future stand in der vergangenen Woche massiv unter Druck. Auf Wochensicht verlor der amerikanische Öl-Future 9,50 % und schloss bei 87,767 US-Dollar nahezu am Wochentief. Auslöser war vor allem das politische Narrativ rund um eine mögliche Einigung zwischen den USA und Iran sowie eine potenzielle Wiederöffnung der Straße von Hormus. Der Markt hat diese Hoffnung sehr aggressiv eingepreist und Kapital aus dem Energiesektor abgezogen.



Diese Bewegung ist kurzfristig nachvollziehbar, aber fundamental keineswegs eindeutig. Zwar würde eine belastbare Einigung mit Iran und eine schrittweise Normalisierung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus den unmittelbaren Risikoaufschlag im Ölpreis reduzieren. Gleichzeitig bleibt völlig offen, wie schnell eine tatsächliche Rückkehr zu normalen Lieferströmen überhaupt möglich wäre. Minen müssten geräumt, beschädigte Infrastruktur repariert, stillgelegte Produktion wieder hochgefahren und Tankerstaus abgebaut werden. Selbst bei einer politischen Einigung wäre eine schnelle Normalisierung daher keineswegs garantiert.







Hinzu kommt, dass die Angebotslage weiterhin angespannt bleibt. Laut den vorliegenden Daten liegen die US-Rohöllager weiterhin unter dem saisonalen Fünfjahresdurchschnitt, Benzin- und Destillatbestände sogar noch deutlicher. Auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine belastet die globale Angebotsseite weiterhin, da Raffinerien, Exportterminals und Pipeline-Infrastruktur regelmäßig Ziel von Angriffen bleiben.







Die COT-Daten zeigen ebenfalls ein interessantes Bild. Das Managed Money hat Long-Positionen weiter abgebaut und hält nur noch knapp 161.000 Kontrakte netto long. Im historischen Vergleich ist das kein extremes Niveau, sondern eher ein Zeichen dafür, dass spekulatives Kapital im Ölmarkt zuletzt vorsichtiger geworden ist. Damit ist der Markt nicht übermäßig überhitzt positioniert.







Fazit:



WTI hat mit -9,50 % eine sehr schwache Woche hinter sich und bei 87,767 US-Dollar fast am Wochentief geschlossen. Der Rückgang wurde vor allem durch das Friedensnarrativ rund um Iran und Hormus ausgelöst. Fundamental bleiben die Risiken jedoch bestehen. Solange Lieferketten, Infrastruktur und geopolitische Lage fragil bleiben, erscheint der Abverkauf eher als politische Neubewertung denn als endgültige Entspannung.

