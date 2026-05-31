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    Carsten Stork

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    Stimmung dreht nach oben, aber ETF-Abflüsse mahnen zur Vorsicht

    Bitcoin versucht sich nach der jüngsten Korrektur zu stabilisieren, aber das Marktbild bleibt angespannt. Besonders auffällig ist derzeit die extreme Diskrepanz zwischen Stimmung und Kapitalflüssen. Laut Santiment ist das Bitcoin-Sentiment in den …

    Carsten Stork - Stimmung dreht nach oben, aber ETF-Abflüsse mahnen zur Vorsicht
    Foto: renditemanufaktur.de

    Bitcoin versucht sich nach der jüngsten Korrektur zu stabilisieren, aber das Marktbild bleibt angespannt. Besonders auffällig ist derzeit die extreme Diskrepanz zwischen Stimmung und Kapitalflüssen. Laut Santiment ist das Bitcoin-Sentiment in den sozialen Medien auf das positivste Verhältnis des Jahres 2026 gestiegen. Auf jeden negativen Kommentar kommen inzwischen 2,23 positive Kommentare. Das ist der höchste Wert des Jahres und damit ein klares Warnsignal aus konträrer Sicht.

    Historisch waren solche extrem positiven Sentimentwerte häufig kein Startsignal für eine neue Rally, sondern gingen eher kurzfristigen Rücksetzern voraus. Genau deshalb ist die aktuelle Lage interessant. Die Stimmung rund um Bitcoin ist sehr optimistisch, gleichzeitig zeigen die ETF-Flüsse ein anderes Bild. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten zuletzt den zehnten Handelstag in Folge Abflüsse. Seit dem 15. Mai summieren sich die Nettoabflüsse bereits auf mehr als 2,97 Mrd. USD. Das passt nicht zu einem wirklich gesunden Nachfragebild.

    Auch technisch bleibt Bitcoin in einer entscheidenden Zone. Der Markt testet weiterhin die Unterstützung des seit Februar laufenden Aufwärtstrendkanals. Solange diese Struktur hält, bleibt eine Erholung in Richtung 79.000 bis 82.000 USD möglich. Sollte diese Unterstützung jedoch nachhaltig brechen, würde sich das Bild deutlich verschlechtern. In diesem Fall rückt aus technischer Sicht der Bereich um 62.000 USD wieder in den Fokus.

    Zusätzlich bleibt das Makroumfeld schwierig. Höhere Inflationsdaten, steigende Zinserwartungen und geopolitische Unsicherheit belasten Risikoanlagen insgesamt. Bitcoin kann sich diesem Umfeld nicht vollständig entziehen. Die Kombination aus euphorischem Retail-Sentiment, ETF-Abflüssen und erhöhter Makro-Unsicherheit spricht daher für Vorsicht.

    Fazit:
    Bitcoin bleibt kurzfristig anfällig. Die technische Struktur ist noch nicht gebrochen, aber das Sentiment ist bereits extrem positiv, während gleichzeitig Kapital aus den Spot-ETFs abfließt. Genau diese Kombination ist aus konträrer Sicht problematisch. Wir beobachten die Unterstützung im aktuellen Trendkanal eng. Hält sie, ist eine Erholung möglich. Bricht sie, muss mit einer deutlich tieferen Korrektur gerechnet werden.

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