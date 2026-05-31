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    Carsten Stork

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    Kupfer-Future: Zweiter Monatsgewinn, aber saisonal bleibt noch Geduld gefragt

    Der Kupfer-Future an der CME konnte die vergangene Woche leicht im Plus beenden. Auf Wochensicht stand ein Gewinn von 0,24 % zu Buche, der Schlusskurs lag bei 639,40 US-Cent. Damit bleibt Kupfer grundsätzlich stabil und befindet sich weiterhin in …

    Carsten Stork - Kupfer-Future: Zweiter Monatsgewinn, aber saisonal bleibt noch Geduld gefragt
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Kupfer-Future an der CME konnte die vergangene Woche leicht im Plus beenden. Auf Wochensicht stand ein Gewinn von 0,24 % zu Buche, der Schlusskurs lag bei 639,40 US-Cent. Damit bleibt Kupfer grundsätzlich stabil und befindet sich weiterhin in einem konstruktiven übergeordneten Umfeld. Gleichzeitig war die Wochenbewegung kein dynamischer Ausbruch, sondern eher eine Seitwärtsstabilisierung auf hohem Niveau.

    Fundamental bleibt das Nachfragebild weiterhin unterstützend. Kupfer profitiert von der anhaltenden Diskussion rund um den globalen Ausbau von KI-Infrastruktur, Rechenzentren, Stromnetzen und Elektrifizierung. Gerade diese strukturellen Nachfragefaktoren bleiben ein zentraler Punkt für den Markt. Hinzu kommen Angebotsrisiken, insbesondere aus Chile, wo Produktionsbeschränkungen bei wichtigen Produzenten und Raffinerien weiter auf die Verfügbarkeit wirken können. Auch steigende US-Kupferimporte im Vorfeld möglicher Zollmaßnahmen zeigen, dass der Markt die Versorgungslage aufmerksam beobachtet.

    Trotzdem ist kurzfristig keine vollständige Entwarnung angebracht. Die Berichte über eine mögliche Annäherung zwischen den USA und Iran haben zwar geopolitische Risikoaufschläge in vielen Rohstoffmärkten reduziert, gleichzeitig bleibt die Lage unsicher. Für Kupfer ist entscheidend, ob die globale Risikostimmung stabil bleibt und ob die Nachfrageerwartungen rund um KI, Infrastruktur und Energiewende weiter tragen.

    Die COT-Daten zeigen weiterhin ein konstruktives Bild. Das Managed Money hat seine Long-Position zwar leicht reduziert, hält aber immer noch mehr als 70.000 Kontrakte netto long. Für den Kupfer-Future ist das weiterhin eine deutliche Long-Position und zeigt, dass spekulatives Kapital grundsätzlich auf der Käuferseite bleibt.

    Saisonal ist das Bild kurzfristig jedoch noch nicht ideal. Bis Mitte Juni bleibt der Markt anfällig, und auch Ende Juni kann noch einmal Schwäche auftreten, bevor sich das saisonale Fenster wieder verbessert.

    Fazit:
    Kupfer bleibt stabil, aber noch nicht dynamisch. Die Woche endete mit +0,24 % bei 639,40 US-Cent. Fundamentale Nachfrageargumente und die starke Managed-Money-Long-Position unterstützen den Markt. Kurzfristig bleibt die Saisonalität jedoch ein Gegenwind. Der bessere Abschnitt könnte erst nach der zweiten Junihälfte beginnen.

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