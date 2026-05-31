Silber-Future: Leichter Rücksetzer, aber weiterhin auf hohem Niveau

Der Silber-Future an der CME hat die vergangene Woche leicht schwächer beendet. Auf Wochensicht verlor der Markt rund 0,38 % und schloss bei 75,585 US-Dollar je Unze. Damit bleibt Silber trotz des kleinen Wochenverlustes weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Der Rückgang ist für sich genommen nicht dramatisch, zeigt aber, dass der Markt aktuell etwas an Dynamik verloren hat.



Belastend wirkt weiterhin das Zinsumfeld. Höhere Zinserwartungen, robuste Renditen und die Diskussion um ein anhaltendes „Higher for Longer“-Szenario bleiben für zinslose Edelmetalle ein Gegenwind. Zwar konnte Gold zum Wochenschluss von einem schwächeren US-Dollar und fallenden Ölpreisen profitieren, Silber zeigte jedoch keine klare Anschlussdynamik. Das ist auffällig, weil Silber in starken Edelmetallphasen häufig überproportional reagiert. Aktuell bleibt der Markt aber vorsichtiger.







Auch die COT-Daten liefern kein starkes positives Signal. Das Managed Money hat seine Long-Position weiter reduziert und hält nur noch knapp 22.200 Kontrakte netto long. Das ist weiterhin eine Long-Position, aber der Abbau zeigt, dass spekulatives Kapital vorsichtiger geworden ist. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wäre es wichtig, dass diese Positionierung wieder stabiler wird oder neue Käufer in den Markt kommen.







Saisonal bleibt das Bild kurzfristig ebenfalls schwierig. Silber hat bis Ende Juni tendenziell noch Gegenwind. Erst danach verbessert sich das saisonale Fenster wieder. Bis dahin bleibt der Markt anfällig für weitere Rücksetzer, auch wenn das übergeordnete Preisniveau weiterhin stark bleibt.







Fazit:



Silber hat die Woche mit rund -0,38 % bei 75,585 US-Dollar beendet. Der Rücksetzer ist moderat, aber die Kombination aus reduzierter Managed-Money-Long-Position, schwierigem Zinsumfeld und negativer Saisonalität bis Ende Juni bleibt kurzfristig belastend. Entscheidend wird sein, ob Silber auf dem hohen Niveau stabil bleibt und die Käufer ab Ende Juni wieder stärker zurückkommen.

