South32: Starkes Wochenplus und Rückenwind durch Aluminium-Prämien

Die South32-Aktie hat in der vergangenen Woche erneut stark zugelegt. Auf Wochensicht stand ein Plus von 11,09 % zu Buche, der Schlusskurs lag bei 4,813 US-Dollar. Damit bleibt South32 einer der auffälligeren Gewinner im Rohstoff- und Minensektor. Die Bewegung zeigt, dass der Markt die Aktie weiterhin klar konstruktiv bewertet.



Unterstützend wirkt vor allem das Umfeld im Aluminiumsektor. Laut Bloomberg haben Rio Tinto und South32 japanischen Kunden für das dritte Quartal Aluminiumlieferungen mit Rekordprämien angeboten. Das ist ein wichtiges Signal, weil Japan traditionell ein zentraler Referenzmarkt für asiatische Aluminiumprämien ist. Steigende Prämien deuten darauf hin, dass physisches Material gefragt bleibt und Käufer bereit sind, höhere Aufschläge auf den Basispreis zu akzeptieren.







Für South32 ist das besonders relevant, weil das Unternehmen stark im Bereich Basismetalle und Aluminium positioniert ist. Höhere Prämien verbessern nicht automatisch jede Ergebniskomponente, aber sie zeigen, dass der Markt für physisches Aluminium angespannt bleibt. In einem Umfeld, in dem Energieversorgung, Lieferketten und geopolitische Risiken weiterhin eine Rolle spielen, ist das ein klar unterstützender Faktor.







Die Aktie profitiert damit nicht nur von der allgemeinen Rohstoffstory, sondern auch von konkreten Nachrichten aus ihrem eigenen Marktsegment. Genau das ist wichtig: South32 steigt nicht nur wegen einer breiten Minenbewegung, sondern weil Aluminium derzeit wieder stärker in den Fokus rückt.



Fazit:







South32 hat die Woche mit +11,09 % bei 4,813 US-Dollar sehr stark abgeschlossen. Die Nachricht über angebotene Rekordprämien für Aluminiumlieferungen nach Japan bestätigt das positive Marktumfeld im Aluminiumsektor. Die Aktie bleibt damit ein starker Gewinner im Portfolio. Nach der kräftigen Bewegung ist kurzfristig zwar jederzeit eine Konsolidierung möglich, das übergeordnete Bild bleibt jedoch klar konstruktiv.

