Orange-Juice-Future: Schwache Woche am Tief, saisonales Bild bleibt schwierig

Der Orange-Juice-Future an der ICE US hat eine schwache Woche hinter sich. Auf Wochensicht verlor der Markt 4,77 % und schloss bei 158,85 US-Cent. Besonders problematisch ist dabei, dass der Schlusskurs nahezu am Wochentief lag. Damit fehlt kurzfristig weiterhin ein überzeugendes Stabilisierungssignal. Die Bewegung bleibt technisch angeschlagen und zeigt, dass der Markt aktuell noch keine klare Kaufbereitschaft entwickelt.



Fundamental bleibt das Bild schwierig. Orange Juice war in den vergangenen Jahren einer der extremsten Soft-Commodity-Märkte, geprägt von knappen Beständen, Wetterrisiken, Ernteproblemen und strukturellen Belastungen in wichtigen Produktionsregionen. Nach dieser starken Aufwärtsphase ist der Markt nun in einer deutlichen Korrektur gefangen. Solange keine neuen, klaren Angebotsrisiken in den Vordergrund rücken, bleibt es schwer, nachhaltiges Momentum auf der Oberseite aufzubauen.







Auch die COT-Daten liefern aktuell kein stark bullisches Signal. Das Managed Money ist zwar weiterhin leicht long positioniert, aber mit rund 1.630 Kontrakten netto long ist diese Positionierung eher moderat. Das zeigt: Spekulatives Kapital ist nicht aggressiv gegen den Markt positioniert, aber es gibt auch keine ausgeprägte Long-Überzeugung. Für eine stärkere Erholung müsste hier mehr Kaufinteresse sichtbar werden.



Saisonal ist die Lage ebenfalls nicht eindeutig. Eigentlich sollte der Markt in dieser Phase wieder Unterstützung finden, gleichzeitig bleibt das Muster kurzfristig volatil. Nach einer möglichen ersten Erholung kann zunächst noch einmal Druck entstehen, bevor sich später ein besseres saisonales Fenster öffnet. Genau deshalb bleibt die aktuelle Lage schwierig: Der Markt ist tief gefallen, aber ein sauberer Wendepunkt ist noch nicht bestätigt.







Fazit:



Orange Juice hat mit -4,77 % eine schwache Woche gezeigt und bei 158,85 US-Cent nahezu am Tief geschlossen. Die COT-Daten sind nur leicht konstruktiv, aber nicht klar bullisch. Saisonal besteht später wieder Potenzial, kurzfristig bleibt das Bild jedoch schwierig. Entscheidend ist jetzt, ob sich der Markt auf diesem Niveau stabilisieren kann.

