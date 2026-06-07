Henry Hub hält sich vergleichsweise stabil: Short-Positionierung bleibt der zentrale Treiber

Der Henry Hub Erdgas-Future hat die vergangene Woche mit einem Minus von 1,59 % beendet und bei 3,22 US-Dollar je MMBtu geschlossen. Damit gab der Markt zwar nach, hielt sich im Vergleich zu vielen anderen Rohstoffen aber relativ stabil. In einer Woche, in der zahlreiche Rohstoffe, Aktien und Risikoanlagen deutlich unter Druck geraten sind, ist diese Entwicklung zumindest bemerkenswert.







Kurzfristig wurde Erdgas durch mehrere Faktoren belastet. Die US-Produktion ist zuletzt wieder leicht gestiegen, während Wartungsarbeiten an mehreren LNG-Exportanlagen die Exportflüsse weiterhin begrenzen. Die LNG-Flows liegen damit unter den April-Hochs, was kurzfristig Druck auf die Preise ausübt. Gleichzeitig bleiben die Lagerbestände komfortabel und liegen weiterhin über dem saisonalen Durchschnitt. Das begrenzt aktuell die unmittelbare Aufwärtsdynamik.







Auf der anderen Seite bleibt die Nachfrageseite nicht uninteressant. Die Wetterprognosen zeigen überwiegend überdurchschnittliche Temperaturen bis Mitte Juni. Das kann den Gasverbrauch im Stromsektor erhöhen, da rund 40 % der US-Stromerzeugung auf Erdgas basieren. Damit bleibt das Wetter kurzfristig ein wichtiger Faktor für die Preisentwicklung.







Besonders spannend bleiben die COT-Daten. Das Managed Money hält weiterhin eine Short-Position von mehr als 186.000 Kontrakten. Diese Positionierung ist unverändert hoch und bleibt ein möglicher Treiber für Short Covering, falls sich das fundamentale Bild verbessert oder wetterbedingte Nachfrageimpulse stärker ausfallen.







Saisonal spricht das Bild zunächst noch für Unterstützung bis Mitte Juni. Danach wird die saisonale Lage schwieriger. Gleichzeitig hat am 1. Juni die Hurricane-Saison begonnen, die bis zum 30. November läuft. Dadurch bleibt jederzeit das Risiko wetterbedingter Überraschungen bestehen.







Fazit:



Henry Hub hat mit einem Wochenminus von 1,59 % und einem Schlusskurs bei 3,22 US-Dollar zwar nachgegeben, sich im Vergleich zu vielen anderen Rohstoffen aber gut gehalten. Kurzfristig belasten LNG-Wartung, komfortable Lagerbestände und stabile Produktion. Gleichzeitig bleiben Wetter, Hurricane-Saison und die große Managed-Money-Short-Position wichtige potenzielle Unterstützungsfaktoren. Die Position bleibt deshalb eng zu beobachten.

