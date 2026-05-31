Henry Hub Natural Gas: Starke Wochenperformance vor Beginn der Hurricane-Saison

Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future an der NYMEX konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Auf Wochensicht stand ein Plus von 7,91 % zu Buche, der Schlusskurs lag bei 3,273 US-Dollar je MMBtu. Damit hat sich der Markt klar von den jüngsten Schwächephasen gelöst und zeigt wieder deutlich mehr Momentum. Besonders bemerkenswert ist diese Bewegung, weil sie kurz vor dem offiziellen Beginn der Hurricane-Saison am 1. Juni kommt.



Unterstützt wurde der Markt zuletzt vor allem durch Wetterprognosen für deutlich höhere Temperaturen in den USA. Für die zweite Juniwoche wird in weiten Teilen des Landes mit überdurchschnittlicher Hitze gerechnet. Das erhöht die Nachfrage nach Strom für Klimaanlagen und damit auch den Bedarf der Versorger an Erdgas. Zusätzlich bleibt die globale LNG-Lage angespannt. Die Einschränkungen im Nahen Osten und die weiterhin fragile Lage rund um die Straße von Hormus können die Nachfrage nach US-LNG zusätzlich stützen.







Gleichzeitig bleibt die US-Angebotslage zwar komfortabel, aber nicht mehr so eindeutig belastend wie noch vor wenigen Wochen. Die Lagerbestände liegen weiterhin über dem Fünfjahresdurchschnitt, doch der jüngste Lageraufbau fiel etwas geringer aus als erwartet. Hinzu kommt, dass die LNG-Exportflüsse weiterhin hoch bleiben und die Stromnachfrage in den USA zuletzt ebenfalls zulegen konnte.







Besonders interessant bleibt die Positionierung. Das Managed Money ist trotz der starken Wochenbewegung weiterhin massiv short positioniert. Mit mehr als 200.000 Kontrakten netto short bleibt der Markt extrem einseitig auf fallende Preise ausgerichtet. Genau das macht die aktuelle Lage spannend. Wenn Hitze, LNG-Nachfrage oder Hurricane-Risiken stärker in den Vordergrund rücken, kann eine so große Short-Position schnell zusätzlichen Kaufdruck erzeugen.







Fazit:



Natural Gas hat mit +7,91 % eine starke Woche gezeigt und bei 3,273 US-Dollar geschlossen. Die Kombination aus beginnender Hurricane-Saison, heißeren Wetterprognosen, hoher LNG-Nachfrage und einer weiterhin massiven Short-Position des Managed Money bleibt hochinteressant. Der Markt ist noch nicht frei von Angebotsrisiken, aber das Chance-Risiko-Profil hat sich deutlich verbessert.

