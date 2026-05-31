Global X Uranium ETF: Sprung über 50 US-Dollar bestätigt starke Uran-Story

Der Global X Uranium ETF hat die vergangene Woche sehr stark abgeschlossen. Auf Wochensicht stand ein Plus von 3,62 % zu Buche, der Schlusskurs lag bei 50,71 US-Dollar. Besonders wichtig ist dabei der Schlusskurs oberhalb der Marke von 50 US-Dollar. Diese Schwelle ist technisch und psychologisch relevant, weil der Markt damit zeigt, dass Käufer weiterhin bereit sind, höhere Niveaus zu akzeptieren. Für unsere Uran-Position ist das ein sehr positives Signal.



Der Uran-Sektor bleibt einer der spannendsten strukturellen Rohstofftrends. Die Kombination aus steigender Nachfrage nach grundlastfähiger, CO₂-armer Energie, zunehmender politischer Akzeptanz der Kernenergie und einer weiterhin angespannten Angebotsseite bleibt intakt. Gerade in einem Umfeld, in dem viele Rohstoffe zuletzt stärker unter Zinserwartungen, geopolitischen Schlagzeilen und kurzfristigen Gewinnmitnahmen litten, ist die relative Stärke im Uran-Segment bemerkenswert.







Der Global X Uranium ETF profitiert dabei von seiner breiten Aufstellung über Uranproduzenten, Entwickler und Unternehmen entlang der nuklearen Wertschöpfungskette. Damit ist die Position nicht nur ein reiner Spot-Uran-Trade, sondern ein breiteres Investment in den gesamten Uran- und Kernenergiekomplex. Genau das macht den ETF für unser Portfolio interessant.







Technisch ist der Ausbruch über 50 US-Dollar ein wichtiger Schritt. Nach der starken Bewegung ist kurzfristig zwar jederzeit eine Konsolidierung möglich, aber das übergeordnete Bild bleibt klar konstruktiv. Entscheidend ist nun, ob der ETF diese Marke verteidigen kann und ob Anschlusskäufe folgen. Solange das gelingt, bleibt der Trend intakt.







Fazit:



Der Global X Uranium ETF hat die Woche mit +3,62 % bei 50,71 US-Dollar sehr stark beendet. Der Schlusskurs über 50 US-Dollar bestätigt die positive Dynamik im Uran-Sektor. Die strukturelle Story bleibt intakt, die technische Lage verbessert sich weiter. Die Position bleibt ein starker Baustein im Portfolio.

