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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Sector Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Kursziel H&M von 185 auf 175 Kronen
    • Einstufung auf Sector Perform bleibt unverändert
    • Starke Polarisierung zugunsten Inditex Next Uniqlo
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Sector Perform'
    Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 185 auf 175 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,26 Mrd..

    H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,14SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 175,00SEK was eine Bandbreite von +652,97 %/+1.055,88 % bedeutet.






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