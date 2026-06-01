ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel H&M von 185 auf 175 Kronen
- Einstufung auf Sector Perform bleibt unverändert
- Starke Polarisierung zugunsten Inditex Next Uniqlo
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 185 auf 175 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 15,24 auf Tradegate (01. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.
Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,26 Mrd..
H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,14SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 175,00SEK was eine Bandbreite von +652,97 %/+1.055,88 % bedeutet.