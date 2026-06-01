Iran meldet Vergeltungsangriff auf US-Ziel
- Iranische Revolutionsgarden melden Vergeltungsschlag
- US-Angriff in Hormusgan ließ Stützpunkt angreifen
- Waffenruhe seit 8. April, dennoch erneuter Beschuss
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben einen Vergeltungsschlag nach einem US-Luftangriff gemeldet. Nach der US-Attacke in der Provinz Hormusgan im Landessüden sei der Stützpunkt durch Irans Streitkräfte attackiert worden, von dem der Angriff ausging, hieß es in einer Erklärung der Elitestreitmacht. Der Ort wurde dabei nicht erwähnt.
Zuvor hatte der Golfstaat Kuwait am Morgen wegen feindlicher Luftangriffe Alarm ausgelöst. Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe schwieg die Armee. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitsbehörden Folge zu leisten. Wie auch in anderen Golfstaaten unterhält das US-Militär dort Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie vom Iran entfernt sind.
Seit Tagen ringen die USA und der Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und für weiteren Verhandlungen. Das US-Militär hatte am Wochenende eigenen Angaben zufolge Radar- und Drohnenkontrollzentren im Iran bombardiert, nachdem Teheran zuvor eine amerikanische Drohne abgeschossen haben soll. Trotz der Waffenruhe kam es jüngst wieder zu gegenseitigem Beschuss./arb/DP/zb
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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