Fundamental starke Aktie trifft auf Trendumkehr!

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika wirft bereits ihre Schatten voraus. Alle drei bedeutenden Marken – Adidas, Nike und Puma – sind als Ausrüster von Nationalmannschaften vertreten. Das Management von Adidas erwartet, dass die kommende WM kommerziell die größte Bedeutung haben wird. Der Konzern rechnet mit einem direkten Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro infolge des Turniers. Adidas ist dabei zum letzten Mal Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft, bevor Nike künftig die Trikots der DFB-Mannschaft stellt. Darüber hinaus stattet Adidas unter anderem den amtierenden Weltmeister Argentinien aus. Je nach sportlichem Erfolg ist das Unternehmen auf eine Nachproduktion der Trikots vorbereitet. Infolgedessen haben die Aktien von Adidas ihren Rückstand gegenüber Puma am vergangenen Mittwoch weiter verringert.

Der Aktienkurs von Adidas notierte seit dem 10. März 2025 bis 27. Mai 2026 unter dem 200-Tage-EMA (exponentiell gleitender Durchschnitt), was längerfristig betrachtet einer Abwärtssequenz entspricht. Mittlerweile wurde die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen. Ob dies Bestand haben wird, sollen die nächsten Handelstage zeigen. Es ist gut möglich, dass die Bodenbildung abgeschlossen wurde und ein Aufwärtstrend seinen Anfang genommen hat. Blickt man weiter zurück, findet sich das aktuelle Kursniveau bereits Mitte August 2016. Damals lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29,58. Im Jahr 2022 war das KGV mit 38,18 sogar deutlich höher. Seit Februar 2025 ist der Gewinn pro Aktie gestiegen, während der Aktienkurs nachgegeben hat. Die Konsensschätzung für das erwartete KGV im Jahr 2028 liegt mittlerweile bei 12,31 und entspricht damit dem niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre. Vor diesem Hintergrund erscheint die Aktie als unterbewertet. Im Vergleich zum Jahreshoch vom 13. Februar 2025 bei 263,80 Euro notiert die Aktie des Dax-Konzerns um mehr als 37 Prozent darunter. Das Tief vom 23. März 2026 bei 129,95 Euro lag deutlich unter der 200-Tage-Linie und deutete auf einen überverkauften Status hin. Die anschließende Gegenbewegung nach oben kann als natürliche Reaktion gewertet werden.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Erwartung an die kommende Fußballweltmeisterschaft überschneidet sich mit einer Kurserholung des Sportartikelherstellers Adidas. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MK39PF) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Adidas AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,68 profitieren. Das Ziel sei bei 197,01 Euro angenommen (7,51 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 68 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 145,30 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK39PF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,47 – 4,48 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 121,94 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 121,94 Euro akt. Kurs Basiswert: 166,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 7,51 Euro Hebel: 3,68 Kurschance: + 68 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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