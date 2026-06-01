Easyjet will mögliche Übernahmeofferte prüfen - Aktie steigt
- Easyjet fordert gute Konditionen bei Castlelake
- Aktienkurs belastet durch Nahostlage und Kosten
- Verwaltungsrat prüft Angebot und will Wert steigern
LUTON/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet pocht angesichts einer möglichen Übernahmeofferte des US-Investors Castlelake auf möglichst gute Konditionen für seine Aktionäre. Easyjets Aktienkurs stehe wegen der Lage im Nahen Osten und deren Folgen für das Verbrauchervertrauen und die Treibstoffkosten unter Druck, teilte das Unternehmen am Montag mit. Bisher habe es weder Gespräche mit Castlelake gegeben noch einen Vorschlag des US-Unternehmens. Die Easyjet-Aktie legte im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Verhältnis zum Londoner Schlusskurs vom Freitag deutlich zu.
Der Verwaltungsrat von Easyjet werde jedes Angebot von Castlelake prüfen und sei sich der Aufgabe bewusst, den Wert für die eigenen Aktionäre zu maximieren. Castlelake hatte am Freitag bestätigt, über eine Übernahmeofferte für Easyjet nachzudenken. Die Überlegungen befänden sich aber noch in einem frühen Stadium./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 4,811 auf Tradegate (01. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +21,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,21 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,6667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -41,13 %/-1,88 % bedeutet.
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134