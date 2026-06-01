DroneShield Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 01.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die DroneShield Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von DroneShield Verluste von -17,45 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -4,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +0,03 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,04 % 1 Monat -18,16 % 3 Monate -17,45 % 1 Jahr +155,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 01.06.2026, 09:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen jüngster Auftragshinweise, Holdings und IR-Meldungen auf Kurs und Bewertung der DroneShield-Aktie. Diskutiert werden unklare Auftragssummen (unter 20 Mio. vs. gemeldete 21,7 Mio.), mögliche FIFA- und Militäraufträge ohne formelle Ankündigung, eine hohe Investoren-/Fondsquote (~50%) inklusive Citigroup als 5%-Melder sowie Erwartungseffekte vor Q1/Q2-Berichten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,78 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,95 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,68 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,03 %

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.