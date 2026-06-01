Rocket Lab Corporation Aktie fällt um -2,93 % - 01.06.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +110,18 % bestehen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rocket Lab Corporation Aktie. Mit einer Performance von -2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Rocket Lab Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,93 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +1,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +75,15 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +94,80 % gewonnen.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,35 % 1 Monat +75,15 % 3 Monate +110,18 % 1 Jahr +397,92 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 01.06.2026, 09:07 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,35 Mrd. € wert.

Ein gewaltiger Feuerball in Cape Canaveral hat ATS Spacemobile und der ganzen Branche einen schweren Start versetzt. Für AST ist es der zweite Rückschlag innerhalb von 4 Wochen. Ist der Boom der Weltraum-Aktien vorbei?

Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.