Eutelsat Communications Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 01.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Mit einer Performance von -3,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,8200€, mit einem Minus von -3,68 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Eutelsat Communications-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +74,81 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +4,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eutelsat Communications einen Anstieg von +131,61 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,84 % 1 Monat +47,03 % 3 Monate +74,81 % 1 Jahr +19,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 01.06.2026, 09:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursziele, technische Breakout-Szenarien und fundamentelle Nachrichten: Diskutiert werden Unterstützungen/Targets bei ~3,90–4,00 €, Wochenschluss-Hürden >4,00 bzw. 4,40–4,50 €, mögliche Aufwärtsziele 5,20–5,80, 6,50–7,50 und 9–10 €. Erwähnt werden kurzfristige Abkühlung/Profitmitnahmen, Zweifel am bullischen Durchbruch, Dividendenhinweise sowie EU-Spektrum/IRIS² und Chancen/Risiken durch SpaceX für Umsatz und Bewertung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,75 Mrd. € wert.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.