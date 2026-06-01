ITM Power Aktie unter Verkaufsdruck - 01.06.2026

Die ITM Power Aktie notiert aktuell bei 2,2380€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,61 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0600 € entspricht. Die Talfahrt der ITM Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,2380€, mit einem Minus von -2,61 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Obwohl die ITM Power Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +217,42 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +13,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ITM Power auf +214,11 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,62 % 1 Monat +19,01 % 3 Monate +217,42 % 1 Jahr +231,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 01.06.2026, 09:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die ITM-Power-Diskussion: Kurs von 8 EUR auf 0,30 EUR – ist das ein Darstellungsfehler oder echtes Kursduell? Technisch wird bis 2026 Potenzial durch Volumen und Symmetrie diskutiert; Chronos vs. Trident werden als Größen- bzw. Platzvergleiche genannt. Fundamentale Treiber sind Kooperationen (Rheinmetall), Nel-ASA-Vergleiche, geplante Gigafabriken und die Aussicht auf eine FTSE-Europa-Indexaufnahme, die die Bewertung beeinflussen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,63 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die globale Mobilitäts- und Energiebranche steht vor einem massiven Umbruch. Während KI-Rechenzentren und geopolitische Spannungen den Bedarf an alternativen Energien explodieren lassen, entstehen gleichzeitig völlig neue Märkte rund um Wasserstoff, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,80 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -3,15 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,86 %. Siemens Energy legt um +1,76 % zu

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.