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    Besonders beachtet!

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    ITM Power Aktie unter Verkaufsdruck - 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ITM Power Aktie bisher Verluste von -2,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Besonders beachtet! - ITM Power Aktie unter Verkaufsdruck - 01.06.2026
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    ITM Power aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026

    Die ITM Power Aktie notiert aktuell bei 2,2380 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,61 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0600  entspricht. Die Talfahrt der ITM Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,2380, mit einem Minus von -2,61 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die ITM Power Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +217,42 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +13,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ITM Power auf +214,11 %.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,62 %
    1 Monat +19,01 %
    3 Monate +217,42 %
    1 Jahr +231,86 %
    Stand: 01.06.2026, 09:08 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die ITM-Power-Diskussion: Kurs von 8 EUR auf 0,30 EUR – ist das ein Darstellungsfehler oder echtes Kursduell? Technisch wird bis 2026 Potenzial durch Volumen und Symmetrie diskutiert; Chronos vs. Trident werden als Größen- bzw. Platzvergleiche genannt. Fundamentale Treiber sind Kooperationen (Rheinmetall), Nel-ASA-Vergleiche, geplante Gigafabriken und die Aussicht auf eine FTSE-Europa-Indexaufnahme, die die Bewertung beeinflussen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,63 Mrd. € wert.

    Borussia Dortmund, Hyperliquid Strategies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    ITM Power, Pure One, BYD – Grüne Technologien vor explosivem Wachstum


    Die globale Mobilitäts- und Energiebranche steht vor einem massiven Umbruch. Während KI-Rechenzentren und geopolitische Spannungen den Bedarf an alternativen Energien explodieren lassen, entstehen gleichzeitig völlig neue Märkte rund um Wasserstoff, …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,80 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -3,15 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,86 %. Siemens Energy legt um +1,76 % zu

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    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    -8,62 %
    +13,62 %
    +19,01 %
    +217,42 %
    +231,86 %
    +179,36 %
    -52,94 %
    +933,02 %
    -30,00 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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