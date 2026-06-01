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    American Pacific nimmt 15.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana auf

    American Pacific nimmt 15.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana auf
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia 1. Juni 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD / OTCQX: USGDF / FWB: 1QC / WKN: A422L8) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm aufgenommen hat, in dessen Rahmen sowohl Bohrungen mit Umkehrspülung („RC“) als auch Diamantkernbohrungen auf seinem Kupfer-Gold-Projekt Madison („Madison“ oder das „Projekt“) in Montana absolviert werden.

     

    Die Bohrkampagne wird sich mit 10.000 Metern auf eine oberflächennahe Skarnmineralisierung und mit weiteren 5.000 Metern auf eine tiefere porphyrische Mineralisierung konzentrieren. Für die Bohrungen wurden die fünf vorrangigsten Skarn- und Porphyrziele ausgewählt, die auf Grundlage der umfassenden technischen Bewertung und Analyse die bis dato am besten definierten Zielgebiete darstellen.

     

    Die RC-Bohrungen werden in erster Linie der schnellen und kosteneffizienten Erprobung von oberflächennahen Skarnzielen dienen, während sich die Diamantbohrungen auf tiefere Ziele in Bereichen konzentrieren werden, wo nach Einschätzung des Unternehmens Potenzial für eine porphyrische Mineralisierung unterhalb und neben dem bekannten Skarnsystem besteht. Das stufenweise Vorgehen mit RC- und Kernbohrungen ist darauf ausgelegt, durch die Erprobung von oberflächennahen Zielen parallel zur Exploration im Systemmaßstab in tieferen Bereichen einen stetigen operativen Fortschritt zu ermöglichen.

     

    „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme der Bohrungen bei Madison, wo wir nun die hochwertigsten Skarn- und Porphyrziele systematisch erproben, die jemals auf dem Projekt ermittelt wurden“, so Warwick Smith, CEO und Direktor. „Diese Ziele sind das Ergebnis einer gründlichen Datenintegration, sorgfältigen Analyse historischer und aktueller Informationen sowie fortschrittlicher geologischer 3D-Modellierung. Wir sehen den Bohrergebnissen mit Spannung entgegen, denn sie sollten unsere aktuelle geologische Auslegung des Projekts verbessern und bestätigen.“

     

    Abbildung 1. Ziele des 15.000 Meter umfassenden Bohrprogramms

     

    Nach Auffassung des Unternehmens ist das aktuelle Programm ein wichtiger Schritt im Ausbau von Madison als eine Gelegenheit zur Exploration und Erschließung hochgradiger Kupfer-Gold-Vorkommen. Im Zuge des auf oberflächennahe Bereiche ausgerichteten Teil des Programms sollen die bekannte Skarnmineralisierung auf Erweiterungen geprüft und Ziele verfeinert werden, die künftige Arbeiten zur Abgrenzung einer Ressource unterstützen könnten. Die tieferen Diamantbohrungen sind hingegen darauf ausgerichtet, das Potenzial für ein umfassenderes porphyrisches Quellensystem zu bewerten.

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