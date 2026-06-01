JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die beiden Pharmakonzerne Pfizer und Biontech hätten auf der ASCO-Krebstagung Updates zu ihren Programmen zur Erstlinientherapie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) vorgestellt, schrieb Akash Tewari in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Evaluierung sei noch in einem frühen Stadium und zeige bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit keinen klaren Unterschied zu Ivonescimab. Tewari geht weiter davon aus, dass eine langfristige Differenzierung von neuen Kombinationstherapien abhängen wird./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

