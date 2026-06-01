JEFFERIES stuft Biontech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die beiden Pharmakonzerne Pfizer und Biontech hätten auf der ASCO-Krebstagung Updates zu ihren Programmen zur Erstlinientherapie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) vorgestellt, schrieb Akash Tewari in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Evaluierung sei noch in einem frühen Stadium und zeige bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit keinen klaren Unterschied zu Ivonescimab. Tewari geht weiter davon aus, dass eine langfristige Differenzierung von neuen Kombinationstherapien abhängen wird./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 82,60EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 138

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,00 $ , was eine Steigerung von +42,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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