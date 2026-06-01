JEFFERIES stuft Biontech auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die beiden Pharmakonzerne Pfizer und Biontech hätten auf der ASCO-Krebstagung Updates zu ihren Programmen zur Erstlinientherapie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) vorgestellt, schrieb Akash Tewari in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Evaluierung sei noch in einem frühen Stadium und zeige bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit keinen klaren Unterschied zu Ivonescimab. Tewari geht weiter davon aus, dass eine langfristige Differenzierung von neuen Kombinationstherapien abhängen wird./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 82,60EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 138
Kursziel alt: 138
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 138
Kursziel alt: 138
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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