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    UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'

    UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'
    Foto: Siarhei - 356130783
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Anstehende Daten eines Konkurrenzprodukts könnten das Potenzial für optimistischere Erwartungen an die Gewinnung von US-Patienten für ein neues Dialysegerät des Unternehmens begrenzen, das demnächst auf den Markt komme, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag. Dieses werde zur sogenannten High-Volume Hämodiafiltration (HV-HDF) genutzt - ein Blutreinigungsverfahren für Patienten mit terminalem Nierenversagen, in dem der Experte einen wichtigen positiven Kurstreiber für FMC sieht./gl/ag

    /rob

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 36,29EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Graham Doyle
    Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00, was eine Steigerung von +1,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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