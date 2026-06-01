UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Anstehende Daten eines Konkurrenzprodukts könnten das Potenzial für optimistischere Erwartungen an die Gewinnung von US-Patienten für ein neues Dialysegerät des Unternehmens begrenzen, das demnächst auf den Markt komme, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag. Dieses werde zur sogenannten High-Volume Hämodiafiltration (HV-HDF) genutzt - ein Blutreinigungsverfahren für Patienten mit terminalem Nierenversagen, in dem der Experte einen wichtigen positiven Kurstreiber für FMC sieht./gl/ag/robVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 36,29EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00 € , was eine Steigerung von +1,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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