Vault Strategic beginnt mit der Exploration in der historischen Wolframmine War Bond in Nevada

Vancouver, British Columbia – 1. Juni 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) („Vault“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass ein Team entsendet wurde und die Exploration im Wolframprojekt War Bond („War Bond“) im US-Bundesstaat Nevada nun im Gange ist, zu dem die historische Wolframmine War Bond, die historische Wolframmine Tactite und die historische Wolframmine Thursday gehören.

Nevada wurde im Annual Survey of Mining Companies des Fraser Institute, der am 26. Februar 2026[1] veröffentlicht wurde, als Nummer eins der Bergbauregionen eingestuft.

Abbildung 1. Die im Projekt War Bond vorgefundene Skarn- und Tactitmineralisierung, die sehr wahrscheinlich mit Wolframvorkommen in Verbindung steht

„Die Explorationsarbeiten zur gezielten Ermittlung von Bohrzielen bei War Bond sind im Gange und bieten für Vault eine faszinierende Chance, moderne Explorationsmethoden in einer historischen Wolframbergbauregion in Nevada zum Einsatz zu bringen“, so Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer von Vault Strategic Mining Corp. „Wir sind begeistert, dass die Feldarbeiten in den Bereichen der historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday nun im Gange sind. Nevada ist eine führende Bergbauregion mit einer langen Bergbautradition, einer gut ausgebauten Infrastruktur und einem Umfeld, das die Exploration unterstützt. Unser unmittelbares Ziel besteht darin, die historischen Daten zu verifizieren und zusammenzuführen, die Validierungsarbeiten vor Ort abzuschließen und im Projekt mit einem gut organisierten Programm zur Abgrenzung von Bohrzielen zu beginnen.“

Erstes Explorationsprogramm

Das geplante Feldprogramm, für dessen Umsetzung dem Unternehmen alle erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen, wird sich in erster Linie auf eine moderne geologische Evaluierung des Wolframsystems in der historischen Mine War Bond konzentrieren. Das geplante Arbeitsprogramm umfasst:

- Detaillierte Kartierungen im Bereich der Kontaktzone zwischen Intrusivgestein und Karbonatgestein sowie der Skarnschichten, einschließlich der granat-, epidot- und scheelitführenden Zonen;

- Verifizierung der historischen Zonen über und unter Tage, einschließlich zugänglicher Abbaustätten und Abraumhalden;

- Entnahme von Schlitzproben im Bereich der Tactitmineralisierung und der angrenzenden Strukturen, samt entsprechender Qualitätskontrolle;

- Untersuchungen mit einem tragbaren UV-Gerät zur Bewertung der Scheelitverteilung und -kontinuität;

- Strukturmessungen zur Eingrenzung von Mineralisierungsfaktoren, Einfallwinkel und möglichen Ausläufern; und

- Abgrenzung von Bohrzielen hoher Priorität, einschließlich der Koordinaten, Schnitte und geplanten Bohrplätze.

Historische Wolframmine War Bond

Abbildung 2. Lidar-Messung über der historischen Wolframmine War Bond

Das Claim-Paket War Bond umfasst 20 nicht patentierte Erzgang-Bergbauclaims mit rund 400 Acres Grundfläche im Delaware Mining District im Westen von Nevada. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die historische Wolframmine War Bond, die historischen Wolframabbaustätten Tactite und Thursday und den historischen Wolframförderbereich Alex Eske.

Das Wolframprojekt War Bond schließt die historischen Wolframminengebiete War Bond, Tactite und Thursday im Westen Nevadas ein. In den online verfügbaren historischen Aufzeichnungen werden die Claims War Bond, Tactite, Thursday, Old Discovery und Knight scheinbar als miteinander verbundene oder sich überschneidende Konzessionsbezeichnungen innerhalb desselben größeren Bereichs des Wolframvorkommens anstatt als vollständig eigenständige moderne Projekte behandelt. In dem aus dem MRDS stammenden Eintrag zur Mine War Bond in „Western Mining History“ wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben. [2]

Abbildung 3. Lageplan mit den Konzessionsgebieten der historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday

In einem zweiten Beitrag zur Wolframmine War Bond aus dem MRDS werden Tactite & Thursday, der Claim Old Discovery, die Claims Knight, der Claim Tungsten Valley, der Claim Yellow Problem und der Claim Margret als sekundäre Bezeichnungen angeführt. Carson Tungsten Co. wird darin auch als Eigentümer identifiziert, wobei 1952 das Referenzjahr ist; als Betriebskategorie wird ehemaliger Produzent angegeben.[3]

Historischen Beschreibungen zufolge steht die Wolframmineralisierung in der Gegend mit scheelithaltigem Tactit oder Skarn in Zusammenhang, die sich in der Nähe der Granit-Kalkstein-Kontaktzonen gebildet haben. In der Publikation „Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties“ des Nevada Bureau of Mines and Geology wird angegeben, dass sich die Claims Tactite und Thursday rund 15 Meilen südöstlich von Carson City in 9, T. 14 N., R. 21 E. befinden und dass Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet unweit einer Granit-Kalkstein-Kontaktzone auftritt.[4]

Abbildung 4. Die im Projekt War Bond vorgefundene Skarn- und Tactitmineralisierung, die sehr wahrscheinlich mit Wolframvorkommen in Verbindung steht

Der aus der Datensammlung des MRDS stammende Eintrag zu den Minen Tactite und Thursday beschreibt das Vorkommen als „W-Skarn mit Scheelit als Hauptmineral und Epidot, Granat, Quarz und Kalzit als Gangmineralien“. Derselbe Datensatz berichtet von zwei Hauptmineralisierungszonen, nämlich einer westlichen Zone mit Scheelit in schmalen Mächtigkeiten von bis zu 0,3 % WO₃ und einer östlichen Zone, wo der Scheelit in kleinen Erzfällen mit Werten zwischen 0,25 % und 0,45 % WO₃ über Mächtigkeiten von 4 bis 8 Fuß auftritt.[5]

Die historischen Analyse- und Laboraufzeichnungen in der Datei „Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group“ aus der digitalen Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology enthalten die Ergebnisse von Stich- und Haldenproben aus den Jahren 1942 und 1943. In der Datei wird auf eine Stichprobe aus dem Bohrloch am oberen Standort auf dem Tactite-Claim Nr. 1 mit 14,40 % WO3, zwei weitere Proben aus dem Jahr 1942 mit 0,8 % bzw. 0,9 % WO3 sowie einen Bericht des Nevada State Analytical Mining Laboratory verwiesen, der metamorphes Gestein mit Granat und Spuren von Scheelit beschreibt, das einen Wolframtrioxidgehalt von 0,35 % ergab.[6]

Verweise auf die historische Produktion sind begrenzt, aber für den Explorationskontext relevant. Der MRDS-Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen gemeldeten Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben zudem an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen Material mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde. [7]

Auf Grundlage dieser historischen Aufzeichnungen ist das Projekt ein in der Vergangenheit erkundetes Wolfram-Skarnsystem mit einer dokumentierten scheelithaltigen Tactitmineralisierung, historischen Abbaustätten an der Oberfläche, historischen Probenahmen und einem begrenzten historischen Bergbau oder einer Testchargenproduktion.

Historische Daten und Explorationskontext

Die Mineralkonzessionsgebiete, die Teil des Portfolios des Unternehmens sind, waren Gegenstand einer umfangreichen historischen Exploration, Erschließungsarbeit und – in mehreren Fällen – vergangener kommerzieller Produktion. Die hierin genannten historischen Explorationsergebnisse, Probenahmen, Bohrarbeiten, Ressourcenschätzungen und anderen technischen Daten wurden vor der Einführung von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erbracht und entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen gemäß NI 43-101. Daher sollte man sich nicht auf diese historischen Informationen verlassen. Obwohl diese historischen Daten nicht konform sind, werden sie dennoch als äußerst relevant für die Ermittlung von Explorationszielen, die geologische Interpretation und die Planung der modernen Explorations- und Auswertungsprogramme angesehen.

Das Management ist der Auffassung, dass das Vorhandensein von umfangreichen historischen Arbeiten und früherer Produktion eine überzeugende Grundlage für die moderne Exploration schafft, insbesondere bei einer Neubewertung mit gegenwärtigen geologischen Modellen, Explorationstechnologien, metallurgischen Prozessen und vorherrschenden Rohstoffpreisen. Die Leser sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass historische Ergebnisse, Ressourcen oder wirtschaftliche Schlussfolgerungen zurzeit nicht verifiziert oder bestätigt werden können.

Um aktuelle Mineralressourcen zu definieren, die Metallurgie zu bewerten und die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen, wird das Unternehmen Bestätigungsbohrungen, moderne metallurgische Studien, aktualisierte technische Gutachten und NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen sowie Machbarkeits- oder Wirtschaftsstudien durchführen müssen. Es besteht keine Sicherheit, dass die historischen Ergebnisse bestätigt werden oder ein Projekt zu wirtschaftlicher Rentabilität voranschreiten wird.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; diese Daten können jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards und Qualitätskontrollverfahren geprüft werden und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder eine Produktion aus Konzessionsgebieten in der Nähe des Unternehmens nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

„Quinn Field-Dyte“

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (DER „1933 ACT“) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu KNOX und dem War-Bond-Projekt, darunter unter anderem Aussagen zum geplanten Explorationsprogramm im War-Bond-Projekt, zum erwarteten Einsatz eines Feldteams, zum Abschluss der Übernahme des War-Bond-Projekts, zur Möglichkeit, die Genehmigung der TSXV für die Übernahme zu erhalten, sowie zu weiteren Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „wird erwartet“, „erwartet“, „geplant“, „beabsichtigt“, „erwägt“, „geht davon aus“, „glaubt“, „schlägt vor“, „schätzt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen oder darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände, einschließlich des geplanten Explorationsprogramms und des Abschlusses der Übernahme des War-Bond-Projekts, treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Terminen oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen; dazu gehören das Risiko, dass KNOX möglicherweise nicht alle für die Übernahme erforderlichen Genehmigungen erhält, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV, Risiken der Rohstoffbranche, das Ausbleiben anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, geschätzte Beträge, der Zeitpunkt der Übernahme und erforderliche Zahlungen, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum, Exploration und Erschließung. Obwohl KNOX versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es gibt keine Garantie für das Eintreten zukunftsgerichteter Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, gelten zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. KNOX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[1] Fraser Institute, „Annual Survey of Mining Companies, 2025,“ 26. Februar 2026, abgerufen am 22. Mai 2026 unter https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies .... In der nationalen Pressemitteilung des Fraser Institute heißt es, dass Nevada in der Umfrage 2025 weltweit als attraktivste Jurisdiktion für Bergbauinvestitionen eingestuft wurde.

[2] Western Mining History, „War Bond Mine,“ aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/. In dem Eintrag wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben.

[3] T.D. Overton, „Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties,“ Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 46 / University of Nevada Bulletin, v. 41, Nr. 9, 1947, S. 43, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/196337.pdf. Die Publikation beschreibt die Lage der Claims Tactite und Thursday und erwähnt Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet in der Nähe eines Granit-Kalkstein-Kontakts.

[4] T.D. Overton, „Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties,“ Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 46 / University of Nevada Bulletin, v. 41, Nr. 9, 1947, S. 43, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/196337.pdf. Die Publikation beschreibt die Lage der Claims Tactite und Thursday und erwähnt Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet in der Nähe eines Granit-Kalkstein-Kontakts.

[5] Western Mining History, „Tactite Thursday“, aus dem MRDS stammender Eintrag, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Im Eintrag wird das Lagerstättenmodell als W-Skarn dargestellt, mit Scheelit als dominierendem Mineral; auch historische Kommentare zu den Mineralisierungszonen und den gemeldeten WO3-Werten sind enthalten.

[6] Digitale Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology, „Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group,“ Mining District Files, ID 13900011, Smith, R.M., 1943, Carson City, Delaware Mining District, Thursday Group, Konzessionsbericht und Analysebericht, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://collections.nbmg.unr.edu/pages/view.php?ref=7433. Die hochgeladene PDF-Datei zu Tactite und Thursday enthält dieselben historischen Seiten des Labors, auf denen die Werte der Proben aus den Jahren 1942 und 1943 angegeben sind.

[7] Western Mining History, „War Bond Mine,“ aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/; Western Mining History, „Tactite Thursday,“ aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Der Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Vault Strategic Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 0,296EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.