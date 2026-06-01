Arm Holdings Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 01.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Arm Holdings Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,01 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Arm Holdings Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +208,05 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +24,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +85,67 %. Im Jahr 2026 gab es für Arm Holdings bisher ein Plus von +251,50 %.

Während Arm Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,39 %.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,50 % 1 Monat +85,67 % 3 Monate +208,05 % 1 Jahr +199,36 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 01.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 342,61 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.