ENGWE bringt den E-Scooter Y700ABE in Deutschland für den städtischen Pendelverkehr mit großer Reichweite auf den Markt

BERLIN, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine weltweit tätige Marke für Elektromobilität, gab heute die Markteinführung des Y700ABEin Deutschland bekannt, eines auf Pendler ausgerichteten E-Scooters, der für vorschriftsmäßige Fortbewegung im Stadtverkehr und alltagstaugliche Mobilität mit großer Reichweite konzipiert ist. Das Y700ABE wird zu einem Einführungspreis von 599 € (ursprünglich 699 €) angeboten, verbunden mit zeitlich begrenzten Vorteilen wie Frühkaufprämien und einer Versicherungsrückerstattung für die ersten 50 Kunden.

Der Y700ABE ist gemäß den deutschen ABE-Vorschriften zertifiziert und für den legalen Straßenverkehr konzipiert, wobei er wichtige Anforderungen des städtischen Pendlerverkehrs wie Effizienz, Komfort und Fahrstabilität erfüllt. Das Modell wird von einem 48-V-Batteriesystem angetrieben und bietet eine Reichweite von bis zu 85 km im Praxiseinsatz pro Ladung, sodass ein mehrtägiger Pendelverkehr ohne häufiges Aufladen möglich ist. Ein Doppelfederungssystem sorgt für mehr Fahrkomfort auf unebenen Straßen in der Stadt, während eine stabile Rahmenkonstruktion und ein reaktionsschnelles Bremssystem die Sicherheit und Kontrolle bei den täglichen Fahrten erhöhen.

Der Y700ABE verfügt zudem über NFC und eine schlüssellose Entriegelung per Smartphone oder Karte über Bluetooth, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Sein leistungsstarker 500-W-Motor ermöglicht eine Steigfähigkeit von bis zu 20° und eignet sich somit für unterschiedliches städtisches Gelände.

Hauptmerkmale

Bis zu 85 km reale Reichweite

ABE-zertifiziert für Deutschland

Duales Federungssystem

NFC & Bluetooth Smart Unlocking

500 W Motor mit bis zu 20° Steigfähigkeit

140 mm Scheibenbremssystem

Deutschland ist einer der wichtigsten europäischen Märkte für ENGWE, wo das Unternehmen seine regionalen Aktivitäten durch die Teilnahme an Fachmessen, lokalisierte Marketingmaßnahmen sowie Kooperationen mit Medien- und Mobilitätsplattformen kontinuierlich ausgebaut hat. ENGWE hat an bedeutenden europäischen Veranstaltungen im Bereich Radsport und urbane Mobilität teilgenommen, darunter die Eurobike. Das Klapp-E-Bike ZIP, das für den Stadtverkehr und eine bequeme Aufbewahrung konzipiert wurde, hat auf dem deutschen Markt großen Anklang gefunden, während das L20 3.0 Pro für sein Produktdesign mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde

Nach Angaben des Unternehmens wird sich die künftige Entwicklung auf Produkte konzentrieren, die den lokalen Vorschriften und den Anforderungen der urbanen Mobilität entsprechen, wobei weiterhin in lokalisierte Dienstleistungen in ganz Deutschland und Europa investiert wird.

Informationen zu ENGWE

ENGWE ist eine 2014 gegründete globale Marke für Elektromobilität, die sich auf E-Bikes und E-Scooter für den städtischen Pendelverkehr und die Freizeitnutzung spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient über 5 Millionen Fahrgäste in mehr als 40 Ländern und Regionen. Dank eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie integrierter Fertigungskapazitäten steuert ENGWE den gesamten Prozess von der Produktentwicklung bis zum weltweiten Vertrieb. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, praktische und zuverlässige Mobilitätslösungen für den täglichen Stadtverkehr anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von ENGWE.

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