🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Buffett-Nachfolger greift an

    1753 Aufrufe 1753 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berkshire schlägt jetzt dort zu, wo Anleger seit Monaten fliehen

    Greg Abel geht bei seiner ersten großen Übernahme als neuer Berkshire-Chef direkt ins Risiko. Der Konzern setzt auf eine Erholung des US-Immobilienmarkts.

    Für Sie zusammengefasst
    Buffett-Nachfolger greift an - Berkshire schlägt jetzt dort zu, wo Anleger seit Monaten fliehen
    Foto: Richard Drew - AP

    Berkshire Hathaway setzt unter dem neuen CEO Greg Abel erstmals ein milliardenschweres Ausrufezeichen — und wettet dabei ausgerechnet auf den angeschlagenen US-Immobilienmarkt. Der Konzern übernimmt den Hausbauer Taylor Morrison für 6,8 Milliarden US-Dollar in bar. Einschließlich Schulden wird das Unternehmen dabei mit rund 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Berkshire zahlt 72,50 US-Dollar je Aktie und damit einen Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

    Der Deal zählt zu den ersten großen strategischen Übernahmen unter Warren Buffetts Nachfolger Greg Abel, der Anfang 2026 die Führung des Konzerns übernommen hatte. Anleger werten die Transaktion als deutliches Signal dafür, dass Berkshire trotz hoher Hypothekenzinsen und schwächerer Nachfrage mit einer Erholung des US-Immobilienmarktes rechnet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Long
    443,30€
    Basispreis
    2,72
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    505,56€
    Basispreis
    2,83
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Sie setzen darauf, dass sich der Immobilienzyklus wenden wird und dass es eine aufgestaute Nachfrage gibt", sagte Bill Stone, CIO von Glenview Trust und Berkshire-Aktionär, gegenüber CNBC. Tatsächlich befindet sich der US-Wohnungsmarkt seit Monaten unter Druck. Hohe Finanzierungskosten, sinkende Erschwinglichkeit und rückläufige Neubauten hatten die Branche zuletzt belastet. Allein im April gingen die Baubeginne für Einfamilienhäuser laut Regierungsdaten um neun Prozent zurück — der stärkste Rückgang seit August.

    Gerade deshalb sorgt der Schritt von Berkshire nun für Aufmerksamkeit an der Wall Street. Der Konzern verfügt aktuell über einen Rekord-Barbestand von fast 400 Milliarden US-Dollar und hätte theoretisch deutlich größere Übernahmen stemmen können. Stattdessen setzt Abel auf ein zyklisches Geschäft, das viele Investoren zuletzt gemieden hatten.

    Die Übernahme erweitert Berkshires ohnehin bereits massive Präsenz im Wohnungsmarkt. Zum Konzern gehören unter anderem der Fertighausgigant Clayton Homes, mehrere Bauproduktunternehmen sowie das Immobilienmaklernetzwerk Berkshire Hathaway HomeServices. Taylor Morrison bringt zusätzlich mehr als 350 Wohnsiedlungen in 12 US-Bundesstaaten sowie eigene Finanzierungs-, Versicherungs- und Hypothekendienstleistungen ein.

     

    Bemerkenswert ist zudem Abels strategischer Ansatz. Anders als Warren Buffett, der Übernahmen meist unabhängig weiterlaufen ließ, sprach der neue Berkshire-Chef offen davon, die verschiedenen Hausbauaktivitäten künftig stärker auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen. Marktbeobachter sehen darin einen möglichen Strategiewechsel innerhalb des Konzerns.

    Taylor Morrison soll nach Abschluss der Transaktion von der Börse genommen werden und weiterhin vom bisherigen Management um CEO Sheryl Palmer geführt werden. Für Anleger dürfte der Deal vor allem eines signalisieren: Berkshire Hathaway sieht trotz der aktuellen Schwächephase langfristig enormes Potenzial im US-Häusermarkt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Buffett-Nachfolger greift an Berkshire schlägt jetzt dort zu, wo Anleger seit Monaten fliehen Greg Abel geht bei seiner ersten großen Übernahme als neuer Berkshire-Chef direkt ins Risiko. Der Konzern setzt auf eine Erholung des US-Immobilienmarkts.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     