Berkshire schlägt jetzt dort zu, wo Anleger seit Monaten fliehen

Der Deal zählt zu den ersten großen strategischen Übernahmen unter Warren Buffetts Nachfolger Greg Abel, der Anfang 2026 die Führung des Konzerns übernommen hatte. Anleger werten die Transaktion als deutliches Signal dafür, dass Berkshire trotz hoher Hypothekenzinsen und schwächerer Nachfrage mit einer Erholung des US-Immobilienmarktes rechnet.

Berkshire Hathaway setzt unter dem neuen CEO Greg Abel erstmals ein milliardenschweres Ausrufezeichen — und wettet dabei ausgerechnet auf den angeschlagenen US-Immobilienmarkt. Der Konzern übernimmt den Hausbauer Taylor Morrison für 6,8 Milliarden US-Dollar in bar. Einschließlich Schulden wird das Unternehmen dabei mit rund 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Berkshire zahlt 72,50 US-Dollar je Aktie und damit einen Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Sie setzen darauf, dass sich der Immobilienzyklus wenden wird und dass es eine aufgestaute Nachfrage gibt", sagte Bill Stone, CIO von Glenview Trust und Berkshire-Aktionär, gegenüber CNBC. Tatsächlich befindet sich der US-Wohnungsmarkt seit Monaten unter Druck. Hohe Finanzierungskosten, sinkende Erschwinglichkeit und rückläufige Neubauten hatten die Branche zuletzt belastet. Allein im April gingen die Baubeginne für Einfamilienhäuser laut Regierungsdaten um neun Prozent zurück — der stärkste Rückgang seit August.

Gerade deshalb sorgt der Schritt von Berkshire nun für Aufmerksamkeit an der Wall Street. Der Konzern verfügt aktuell über einen Rekord-Barbestand von fast 400 Milliarden US-Dollar und hätte theoretisch deutlich größere Übernahmen stemmen können. Stattdessen setzt Abel auf ein zyklisches Geschäft, das viele Investoren zuletzt gemieden hatten.

Die Übernahme erweitert Berkshires ohnehin bereits massive Präsenz im Wohnungsmarkt. Zum Konzern gehören unter anderem der Fertighausgigant Clayton Homes, mehrere Bauproduktunternehmen sowie das Immobilienmaklernetzwerk Berkshire Hathaway HomeServices. Taylor Morrison bringt zusätzlich mehr als 350 Wohnsiedlungen in 12 US-Bundesstaaten sowie eigene Finanzierungs-, Versicherungs- und Hypothekendienstleistungen ein.

Bemerkenswert ist zudem Abels strategischer Ansatz. Anders als Warren Buffett, der Übernahmen meist unabhängig weiterlaufen ließ, sprach der neue Berkshire-Chef offen davon, die verschiedenen Hausbauaktivitäten künftig stärker auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen. Marktbeobachter sehen darin einen möglichen Strategiewechsel innerhalb des Konzerns.

Taylor Morrison soll nach Abschluss der Transaktion von der Börse genommen werden und weiterhin vom bisherigen Management um CEO Sheryl Palmer geführt werden. Für Anleger dürfte der Deal vor allem eines signalisieren: Berkshire Hathaway sieht trotz der aktuellen Schwächephase langfristig enormes Potenzial im US-Häusermarkt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



