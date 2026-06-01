Überirdische Rendite? Mit diesem ETF geht’s zum Mond!

Erst unter ferner liefen, jetzt ganz oben auf den Kauflisten: Der VanEck Space Innovators UCITS ETF (ISIN: IE000YU9K6K2) hat es in der in den letzten beiden Mai-Wochen bis an die Spitze der meistgekauften ETFs bei SMARTBROKER+ geschafft. Das ist überraschend, denn solche spitz auf bestimmte Branchen zugeschnittene Produkte gelten oft eher als Nischen-Investments. Mit ein Grund für den raketenhaften Aufstieg dürfte der geplante IPO von Elon Musks SpaceX sein. Typisch Musk ist damit eine große Vision verbunden: Nicht nur will der Unternehmer die Vormacht im Weltraum für sich beanspruchen, sondern der Börsengang soll auch der größte aller Zeiten werden.

Anlegerinnen und Anleger scheinen ihr Depot bereits auf solche interstellaren Chancen vorzubereiten und kaufen den VanEck Space Innovators aktuell häufiger als andere ETFs.

Was steckt im Portfolio?

Da SpaceX noch nicht an der Börse ist, kommt das ETF-Portfolio bzw. der zugrundeliegende MarketVector Global Space Industry Screened Index zunächst ohne Musks Unternehmen aus. Dafür umfasst der ETF die 25 größten und liquidesten Player, die in der globalen Raumfahrtindustrie tätig sind, darunter zum Beispiel AST Spacemobile, Echostar und Rocket Lab.

Der ETF bildet den Index physisch ab, kauft die Indexwerte also direkt nach und greift nicht auf Tauschgeschäfte (Swaps) zurück.

Aufgelegt wurde der ETF am 24. Juni 2022. Erträge werden direkt wiederangelegt (thesauriert), es gibt also keine Ausschüttungen. Das Fondsvolumen gibt der Anbieter im Factsheet mit 1.671 Millionen US-Dollar an, die Gesamtkostenquote/TER liegt demnach bei 0,55 Prozent pro Jahr (Stand: 30. April 2026).

Die Performance seit Auflage

Chart max. seit Auflage, Zeitraum: 24.06.2022– 01.06.2026, Quelle: wallstreetONLINE. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

Für wen könnte der Space-ETF geeignet sein?

Wer breit gestreut, aber dennoch gezielt die Chancen nutzen möchte, die sich in der Raumfahrt-Branche bieten, könnte sich den ETF genauer ansehen. Anders als andere Technologie-Fonds handelt es sich hierbei um einen noch fokussierteren Branchen-ETF. Dies kann dem Depot gezieltere Renditechancen verleihen – andererseits sind solche konzentrierten Konzepte aber auch anfälliger für Kurs- und Marktrisiken. Geht es der Branche schlecht, können schnell Kursrückgänge auftreten. Auch politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Entwicklungen könnten sich hier schnell bemerkbar machen. Insofern sollte man solche engen Branchen-ETFs immer nur als Beimischung zu einem breit diversifizierten Depot betrachten und niemals als Basisinvestment verstehen. Oder, um im Weltraum-Jargon zu bleiben: Der Space-ETF könnte ein spannender Satellit sein, beispielsweise breit streuende Welt-ETFs sollten aber die Core-Investments bleiben.

Typische Risiken

Wie bereits erwähnt, können Kursschwankungen und Marktrisiken zu Verlusten führen. Auch Währungsrisiken können auftreten. Der Anbieter verweist zudem auf die bereits genannten Branchen- oder Sektorenkonzentrationsrisiken. Diese betreffen den ETF stärker als ein Produkt, das breiter über mehrere Branchen gestreut ist.

Fazit: Ein Stern am ETF-Himmel?

Die bisherige Performance des VanEck Space Innovators UCITS ETF spricht für sich – die Raumfahrtindustrie sorgte bislang für satte Erträge. Wer sich für die Branche interessiert und nicht auf Einzelaktien setzen möchte, findet hier eine ETF-Lösung mit insgesamt 25 großen Unternehmen im Portfolio. Beruhigend für Anleger, die den Top-Seller-ETF jetzt auch ausprobieren möchten: Bei nicht zufriedenstellender Performance lässt sich der Indexfolger börsentäglich wieder verkaufen, das macht das Investment sehr flexibel.

Die Verkaufsunterlagen zu diesem ETF sind in deutscher und/oder englischer Sprache in der SMARTBROKER+ App auf der entsprechenden Profilseite unter dem Info-Tab erhältlich.

Den VanEck Space Innovators UCITS ETF (ISIN: IE000YU9K6K2) jetzt entdecken und von kostenloser Depotführung, großer Asset- und Handelsplatzauswahl und extrem günstigen Order-Konditionen bei SMARTBROKER+ profitieren.

Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.