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    AKTIE IM FOKUS

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    Mercedes leicht belastet von US-Gesetzesinitiative

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Aktien reagierten mit moderatem Minus
    • Gesetzentwurf droht Verkaufsverbot auf dem US-Markt
    • Fast zehn Prozent der Mercedes-Anteile gehören BAIC
    AKTIE IM FOKUS - Mercedes leicht belastet von US-Gesetzesinitiative
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Mercedes-Benz haben am Montag mit einem moderaten Minus auf ein Gesetzesvorhaben in den USA reagiert, das in einem Verkaufsverbot auf dem wichtigen Markt münden könnte. Nach Handelsbeginn sanken die Papiere des Autobauers um bis zu 1,2 Prozent. Gegen 9.30 Uhr lagen die Aktien noch knapp 0,7 Prozent im Minus.

    Ein Gesetzentwurf, der einen Ausschuss im US-Repräsentantenhaus passiert hat, sieht das Verbot der Produktion und des Verkaufs von Fahrzeugen in den USA vor, deren Hersteller zu mindestens 15 Prozent ausländischen "US-Gegnerstaaten" gehören, darunter auch China.

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    Fast 10 Prozent der Mercedes-Anteile gehören dem chinesischen, staatlich kontrollierten Autokonzern BAIC. Weitere knapp zehn Prozent sind dem Eigentümer des Geely-Autokonzerns Li Shufu zuzurechnen. Der US-Markt ist der zweitgrößte Automarkt der Welt, Mercedes unterhält in Tuscaloosa (Alabama) zudem eine große Fabrik, die unter anderem die lukrativen Mercedes-SUV-Modelle GLE und GLS baut.

    Der Gesetzentwurf sei weit davon entfernt, Gesetz zu werden, und dürfte noch Änderungen erfahren, könne aber zumindest die Marktstimmung belasten, kommentierte ein Händler am Morgen./edh/men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 52,11 auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,81 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +4,19 %/+40,18 % bedeutet.




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