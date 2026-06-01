Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 01.06. - TecDAX stark +0,56 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.136,54 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,32 %, Infineon Technologies +1,80 %, RWE +1,55 %
Flop-Werte: Fresenius Medical Care -2,90 %, Bayer -2,13 %, Heidelberg Materials -1,69 %
Der MDAX steht bei 33.224,63 PKT und verliert bisher -0,21 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +3,34 %, IONOS Group +2,43 %, Schaeffler +2,03 %
Flop-Werte: TKMS -3,27 %, HENSOLDT -2,81 %, Jungheinrich -2,44 %
Der TecDAX steht aktuell (09:58:14) bei 4.177,68 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: TeamViewer +5,22 %, ATOSS Software +3,66 %, SMA Solar Technology +3,23 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,81 %, Eckert & Ziegler -1,57 %, Carl Zeiss Meditec -1,35 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.056,34 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,32 %, Infineon Technologies +1,80 %, ENI +1,68 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,77 %, Bayer -2,13 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,85 %
Der ATX steht bei 6.150,99 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: UNIQA Insurance Group +3,14 %, PORR +1,82 %, EVN +1,51 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,26 %, STRABAG -0,78 %, Oesterreichische Post -0,47 %
Der SMI steht bei 13.458,21 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,59 %, ABB +0,73 %, UBS Group +0,64 %
Flop-Werte: Givaudan -1,44 %, Swiss Re -1,38 %, Novartis -1,17 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:57:20) bei 8.183,36 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Capgemini +2,28 %, Dassault Systemes +2,19 %, TotalEnergies +1,29 %
Flop-Werte: Accor -2,10 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,85 %, Vinci -1,57 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.113,69 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: ABB +0,73 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,51 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,36 %
Flop-Werte: Telia Company -0,96 %, SKF (B) -0,71 %, Nordea Bank Abp -0,53 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:32:22) bei 5.985,00 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Viohalco +5,14 %, Jumbo +1,63 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,56 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,78 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,59 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,94 %
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