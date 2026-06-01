Verband der Sparda-Banken e.V. / Vorstandswechsel beim Verband der ...

Mit Heiko Hunkel setzt der Verband auf Kontinuität und Kompetenz aus den eigenen Reihen. Der Wirtschaftsprüfer ist bereits seit September 2013 für den Verband tätig und leitete dort bislang den Prüfungsdienst. In dieser Funktion hat er die Entwicklung der Sparda-Banken über Jahre hinweg maßgeblich begleitet und wesentliche Transformationsprozesse innerhalb des Verbundes mitgestaltet. Seine Wahl zum Vorstandsmitglied durch die Mitgliederversammlung erfolgte bereits im vergangenen Jahr einstimmig.

Vorstandswechsel beim Verband der Sparda-Banken: Heiko Hunkel folgt auf Uwe Sterz (FOTO) Frankfurt (ots) - Stabwechsel an der Verbandsspitze: Heiko Hunkel (52) hat heute sein Amt als Vorstand des Verbandes der Sparda-Banken e.V. angetreten. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater folgt auf Uwe Sterz, der sich zum 31. Mai 2026 in den Ruhestand verabschiedet hat. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Florian Rentsch bildet Hunkel ab sofort das Führungsduo des Verbandes.

"Mit Heiko Hunkel gewinnen wir einen Vorstand, der in der Sparda-Gruppe sowohl fachlich als auch persönlich hohes Ansehen genießt", erklärt Florian Rentsch, Vorstandsvorsitzender des Verbandes. "Seine langjährige Erfahrung und seine Verwurzelung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe machen ihn zu einer hervorragenden Besetzung für diese Aufgabe."



Würdigung des langjährigen Wirkens von Uwe Sterz



Gleichzeitig würdigt der Verband die Verdienste von Uwe Sterz, der dem Vorstand seit September 2012 angehörte und die strategische Ausrichtung der Organisation über mehr als ein Jahrzehnt mitprägte. Auch Sterz war als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater vor allem für den Prüfungsbereich des Verbandes verantwortlich.

"Uwe Sterz hat den Verband der Sparda-Banken mit herausragender Fachkompetenz, großem Engagement und persönlicher Verlässlichkeit geprägt", betont Rentsch. "Für seinen intensiven Einsatz in entscheidenden Jahren für die Gruppe danken wir ihm sehr herzlich und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute."



Über Heiko Hunkel



Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte Heiko Hunkel ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Vor seinem Eintritt in den Sparda-Verband war er langjährig bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) im Bereich Prüfung und Beratung von Banken und Finanzdienstleistern tätig. Er wurde 2005 zum Steuerberater und 2007 zum Wirtschaftsprüfer bestellt.

Über den Verband der Sparda-Banken



Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabs-stelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der rechtlich und wirtschaftlich eigenständi-gen Sparda-Banken in genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerli-chen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellen An-gelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er die Aufgaben der Inte-ressenvertretung und fördert die politische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.

Über die Sparda-Gruppe



Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit 3,7 Millionen Kunden und rund 3 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.



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Jascha Hausmann

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