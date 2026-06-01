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    Equifax geht eine Partnerschaft mit Polens führender Kreditauskunftei ein, um seinen Kunden einen besseren Zugang zu Lösungen im Bereich Identitäts- und Betrugsschutz zu ermöglichen

    WARSCHAU, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Equifax UK und Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Polens führende Kreditauskunftei, sind eine Partnerschaft eingegangen, um ihren Kunden einen breiteren Zugang zu ihren jeweiligen Lösungen für die Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung zu ermöglichen. Damit unterstützen sie mehr Unternehmen dabei, gegen immer raffiniertere Betrugsmaschen vorzugehen und sicherere Kundenerlebnisse zu gewährleisten.

    Durch diese Zusammenarbeit erhält BIK Zugang zu einer Reihe fortschrittlicher Identitäts- und Betrugsbekämpfungsdienste von Equifax, um sein bestehendes System zu erweitern. Durch die Kombination dieser globalen Erkenntnisse mit der spezialisierten Verhaltensüberprüfung von BIK bietet die Partnerschaft einen ausgefeilteren Schutz vor komplexen Bedrohungen wie Identitätsbetrug und KI-gestütztem Betrug. Dieser konfigurierte Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Interaktionsmuster in Echtzeit zu analysieren und so ein nahtloses und sicheres Erlebnis zu schaffen, das echte Kunden schützt und gleichzeitig illegale Aktivitäten mit größerer Präzision identifiziert.

    Die Partnerschaft zielt darauf ab, Vorteile für das gesamte Finanzökosystem zu schaffen, indem Kreditgeber, Unternehmen und Verbraucher durch den Zugang zu moderneren Identitäts- und Betrugsschutzfunktionen unterstützt werden und sicherere, effektivere Kundenprozesse ermöglicht werden. Die Zusammenarbeit steht zudem im Einklang mit dem allgemeinen Branchenwandel hin zu datengestützter Risikobewertung und finanzieller Inklusion, einschließlich der Nutzung umfangreicherer Datenquellen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung für unterversorgte Bevölkerungsgruppen.

    David Bernard, CEO von Equifax UK&I, sagte: „Da Identitätsbedrohungen und Betrugsversuche immer raffinierter werden, benötigen Unternehmen einen widerstandsfähigeren und mehrschichtigen Schutzansatz. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es Equifax, die verhaltensbasierten Erkenntnisse von BIK mit unseren umfangreichen Datenbeständen zu kombinieren. Auf diese Weise stärken wir das Sicherheitsökosystem in Polen, Großbritannien und darüber hinaus und stellen unseren Kunden die fortschrittlichen Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Kunden zu schützen und vertrauensvollere, sicherere digitale Interaktionen zu ermöglichen."

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    PR Newswire (dt.)
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