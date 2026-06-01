Equifax geht eine Partnerschaft mit Polens führender Kreditauskunftei ein, um seinen Kunden einen besseren Zugang zu Lösungen im Bereich Identitäts- und Betrugsschutz zu ermöglichen

WARSCHAU, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Equifax UK und Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Polens führende Kreditauskunftei, sind eine Partnerschaft eingegangen, um ihren Kunden einen breiteren Zugang zu ihren jeweiligen Lösungen für die Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung zu ermöglichen. Damit unterstützen sie mehr Unternehmen dabei, gegen immer raffiniertere Betrugsmaschen vorzugehen und sicherere Kundenerlebnisse zu gewährleisten.

Durch diese Zusammenarbeit erhält BIK Zugang zu einer Reihe fortschrittlicher Identitäts- und Betrugsbekämpfungsdienste von Equifax, um sein bestehendes System zu erweitern. Durch die Kombination dieser globalen Erkenntnisse mit der spezialisierten Verhaltensüberprüfung von BIK bietet die Partnerschaft einen ausgefeilteren Schutz vor komplexen Bedrohungen wie Identitätsbetrug und KI-gestütztem Betrug. Dieser konfigurierte Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Interaktionsmuster in Echtzeit zu analysieren und so ein nahtloses und sicheres Erlebnis zu schaffen, das echte Kunden schützt und gleichzeitig illegale Aktivitäten mit größerer Präzision identifiziert.