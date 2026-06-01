HENSOLDT steigert 2026 Free Cashflow-Prognose & bestätigt Schuldenziel
HENSOLDT schärft seine Finanzziele: Der Technologiekonzern hebt die Free-Cashflow-Prognose für 2026 deutlich an und unterstreicht damit seine robuste Wachstumsstrategie.
Foto: Britta Pedersen - dpa
- HENSOLDT erhöht die Prognose für den bereinigten Free Cashflow im Jahr 2026 von rund 40 % auf rund 50 % des bereinigten EBITDA.
- Die höhere Cash-Conversion wird durch beschleunigte Beschaffungsprozesse und höhere Kundenanzahlungen in Deutschland unterstützt.
- Das Unternehmen bestätigt alle weiteren Prognoseelemente für 2026, darunter das Book-to-Bill-Verhältnis, den Umsatz und die bereinigte EBITDA-Marge.
- Das Ziel für den Nettoverschuldungsgrad von rund 1,5x im Jahr 2026 bleibt unverändert.
- Der verbesserte Free Cashflow soll die Liquiditätsauswirkungen der Übernahme von Nedinsco ausgleichen.
- HENSOLDT ist ein europäisches Hightech-Unternehmen in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München, das Sensorlösungen, Elektronik und Software für verschiedene Einsatzbereiche entwickelt.
Der nächste wichtige Termin, J.P. Morgan European Industrials Conference, bei HENSOLDT ist am 16.06.2026.
Der Kurs von HENSOLDT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,26EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,50 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 85,50EUR das entspricht einem Minus von -2,02 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 33.270,26PKT (-0,24 %).
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