Mercedes-Benz-Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtschancen

Mit Inline-Optionsscheinen können Anleger dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie vordefinierte Schwellen nicht unter- oder überschreitet. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Mercedes-Benz-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Obwohl die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den vergangenen Wochen beträchtliche Kursschwankungen hingelegt hat, veränderte sich ihr Wert auf Sicht der vergangenen 12 Monate mit einem Kursgewinn von 2 Prozent nur geringfügig. Im genannten Zeitraum bewegte sie sich innerhalb einer Bandbreite von 47,54 Euro, dem Jahrestief vom 30.4.26, und 62,34 Euro, dem Jahreshoch vom 5.1.26. Verbleibt die Mercedes-Benz-Aktie auch in nächster Zeit innerhalb der Handelsspanne des vergangenen halben Jahres, dann werden inline-Optionsscheine überproportional hohe Renditen ermöglichen.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 40/70 Euro

Der Société Générale-Inline-Optionsschein auf Mercedes-Benz-Aktie mit der unteren Barriere bei 40 Euro, der oberen Barriere bei 70 Euro, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000FE4HFK3, wurde beim Mercedes-Benz-Aktienkurs von 52,10 Euro mit 8,68 – 8,78 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 25.9.26 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in etwas mehr als 3 Monaten eine Renditechance von 13,90 Prozent (=47 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs seine 12-Monatshoch- und Tiefststände bei weitem unter- bzw. überschreitet. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 40/60 Euro

Der SG-Inline-Optionsschein mit den Barrieren bei 40 und 60 Euro, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000FE3C083, wurde beim Aktienkurs von 52,10 Euro mit 6,49 – 6,59 Euro quotiert und ermöglicht wegen seiner geringeren Bandbreite höhere Renditechancen als der oben präsentierte Schein.

Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Mercedes-Benz-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er in 3,5 Monaten eine Renditechance von 51,75 Prozent (=173 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes-Benz-Aktie oder von Hebelprodukten auf Mercedes-Benz-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.