Trump wollte am Freitag eigentlich eine finale Entscheidung zum Iran treffen - nun aber gibt es wieder Scharmützel und keinen Deal, der Ölpreis steigt. Gleichzeitig dominiert weiter die KI-Chip-Euphorie - ist es jetzt Zeit, nach dem starken Ölpreis-Fall der letzten Woche Energie-Aktien zu laufen und Chip-Aktien zu verkaufen? Viel spricht dafür. Die KI-Euphorie hat bereits hysterische Züge angenommen - in Südkorea steigt der Kospi wieder um 5% und wird zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt. Alle sitzen im selben Boot - und glauben an eine baldige Öffnung der Straße von Hormus und den wunderbaren Deal zwischen Trump und dem Iran, der immer wieder als unmittelbar anstehen verkündet wurde, aber noch nie eingetreten ist..

Hinweis aus Video:

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Das Video "Iran, Trump: Kein Deal, Ölpreis steigt - Energie kaufen, Chips verkaufen?" sehen Sie hier..