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    LAIQON stärkt Marke, gründet luxemburgische SICAV & plant Aktienfonds

    LAIQON bündelt seine Fondswelt unter einer starken Marke und setzt mit neuer SICAV-Struktur sowie innovativen Zukunftsstrategien den nächsten Wachstumsschritt.

    LAIQON stärkt Marke, gründet luxemburgische SICAV & plant Aktienfonds
    Foto: adobe.stock.com
    • LAIQON AG stärkt ihre Markenpräsenz, indem sie alle aktiven Publikumsfonds und einen Hedgefonds künftig unter dem einheitlichen Namen „LAIQON“ führt.
    • Es wird eine neue luxemburgische SICAV namens „LAIQON SICAV“ gegründet, in die vier bisherige MainFirst-Publikumsfonds migriert werden sollen, geplant für Juli 2026.
    • Die bestehenden Anlagestrategien der Fonds bleiben unverändert, auch nach der Namensänderung, und die ISINs bleiben bestehen.
    • Im Juli 2026 soll ein neuer globaler Aktienfonds mit Fokus auf schnell wachsende Unternehmen und Zukunftstechnologien wie KI, Raumfahrt und Robotik aufgelegt werden, mit Jan-Christoph Herbst als Lead-Manager.
    • Die geplante SICAV-Struktur soll Synergien in Verwaltung, Betrieb, Kostenmanagement und Vertrieb schaffen und die Fonds künftig ebenfalls unter dem Präfix „LAIQON“ führen.
    • LAIQON ist ein unabhängiger, börsennotierter Premium-Wealth-Spezialist mit einem verwalteten Vermögen von rund 10,41 Mrd. EUR (Stand Mai 2026), der auf nachhaltige Kapitalanlagen spezialisiert ist.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, Präsenz, bei LAIQON ist am 27.08.2026.



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