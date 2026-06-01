OeNB-Finanzbildung startet zwei innovative Projekte gegen Online-...

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) startet mit "Generationen gemeinsam sicher" und der "Phishing-Simulation" zwei wegweisende Projekte, die Schüler:innen und Senior:innen für sicheres Online- Bezahlen und Betrugsprävention sensibilisieren. Die Initiativen kombinieren praxisnahe Bildung mit wissenschaftlicher Forschung und fördern den generationsübergreifenden Austausch.

Nationalbank sucht Partnerschulen für das Forschungsprojekt "Phishing-Simulation" und für die Projekttage "Generationen gemeinsam sicher"

Zwei Projekte - ein Ziel: Sicherheit im digitalen Alltag

Die OeNB-Finanzbildung reagiert auf die wachsenden

Herausforderungen im Umgang mit digitalen Betrugsmaschen und startet gemeinsam mit der Universität Wien das partizipative

Forschungsprojekt "Phishing-Simulation". Parallel werden nach erster erfolgreicher Durchführung im letzten Jahr gemeinsam mit der Polizei die Projekttage "Generationen gemeinsam sicher" österreichweit ausgerollt. Beide Projekte sind kostenlos, niederschwellig umsetzbar und richten sich an AHS-Oberstufen, BHS/BMS und Berufsschulen in ganz Österreich.



"Mit diesen Projekten schaffen wir nicht nur mehr Sicherheit im digitalen Zahlungsverkehr und im Umgang mit Betrugsmaschen, sondern fördern auch den generationenübergreifenden Austausch. Denn Betrugsprävention funktioniert am besten, wenn alle voneinander lernen", unterstreicht Petia Niederländer, Direktorin der OeNB- Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung.

"Phishing-Simulation": wissenschaftliches Training mit Lerneffekt

Im Rahmen des partizipativen Forschungsprojekts der OeNB- Finanzbildung mit der Universität Wien durchlaufen Schüler:innen eine realistische Phishing-Simulation. Die Teilnahme ist freiwillig und ohne Aufwand für Lehrkräfte: Nach einer kurzen Anmeldung (ca. 5 Minuten) läuft das Projekt über drei Monate im Hintergrund. Optional können Lehrkräfte das Thema im Unterricht vertiefen. Interessierte Schulleiter:innen, Lehrkräfte und Schüler:innen können sich ab sofort unter finanzbildung.oenb.at/phishing anmelden.



Das Projekt leistet einen Beitrag zur Betrugspräventionsforschung durch die Analyse von Klickverhalten. Zudem lernen Schüler:innen, wie sie betrügerische Nachrichten besser erkennen, und erhalten Einblicke in wissenschaftliche Methoden. Es geht um die langfristige Integration von Betrugsprävention in den Alltag für mehr Sicherheit beim Bezahlen in einer digitalen Welt.



"Die Phishing-Simulation hilft Teilnehmer:innen nicht nur, betrügerische Nachrichten besser zu erkennen, sondern liefert auch wertvolle Daten für die Forschung. So können wir analysieren, welche Betrugsmaschen besonders häufig erfolgreich sind - und gezielt Gegenmaßnahmen entwickeln", betont Sebastian Schrittwieser von der Universität Wien (Forschungsgruppe Security & Privacy).

"Generationen gemeinsam sicher": Projekttage zu Geld und Betrug

Dieses Projekt bringt Generationen zusammen und schafft Bewusstsein für Betrugsmaschen und sicheres Bezahlen. Schüler:innen und Senior:innen lernen gemeinsam, wie sie sich vor Betrug schützen. Die lokalen Polizeidienststellen ( Gemeinsam.Sicher ) koordinieren die generationenübergreifenden Projekttage, die sowohl an Schulen als auch in Einrichtungen für Senior:innen stattfinden. Die OeNB stellt gemeinsam mit der Polizei kostenlose Materialien zur Verfügung, sodass Lehrkräfte kaum zusätzlichen Aufwand haben.



Interessierte Schulen und Einrichtungen für Senior:innen können sich ab sofort unter finanzbildung.oenb.at/generationen anmelden. Die Teilnahme ist flexibel: Schulen können sich für beide Projekte, nur für die Projekttage oder nur für die Phishing-Simulation entscheiden.

"Sicherheit entsteht dort, wo Menschen Verantwortung gemeinsam wahrnehmen. Die Projekttage Generationen gemeinsam sicher zeigen, wie moderne Polizeiarbeit im Sinne von Community Policing funktioniert: vernetzt, bürgernah und mitten im Alltag der Menschen. Gerade beim Thema Betrug ist Aufklärung, gegenseitiger Austausch und ein starkes Miteinander besonders wichtig. Das Projekt stärkt das Sicherheitsbewusstsein und schafft Vertrauen - und damit auch mehr Resilienz gegenüber Betrugsformen", betont Bundespolizeidirektor Michael Takacs.



Jetzt anmelden!



"Die Kombination aus Praxis und Wissenschaft macht diese Projekte einzigartig. Die Phishing-Simulation zeigt den Schüler:innen, wie wichtig kritisches Denken im Netz ist - und liefert gleichzeitig wichtige Erkenntnisse für unsere Forschung. Bei den Projekttagen tauschen sich Jugendliche und Senior:innen aus und lernen so gemeinsam in praxisnahen Übungen, wie sie sich auch in der digitalen Welt vor Betrug schützen und sicher bezahlen können", so Doris Langner, Abteilungsleiterin der OeNB-Finanzbildung.



Die Anmeldung zu beiden Projekten ist ab sofort jederzeit möglich.



-



Projekttage zu Geld und Betrug:

finanzbildung.oenb.at/generationen



-



Anmeldung zur Phishing-Simulation: finanzbildung.oenb.at/phishing

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0060 2026-06-01/10:06





