BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Die Easyjet-Aktie sei bisher der schwächste Airline-Wert des Jahres, schrieb Andrew Lobbenberg am Montag anlässlich des Übernahmeinteresses von Castlelake. Diese Entwicklung sei geprägt vom Iran-Krieg und sorge für eine deutliche Unterbewertung der Assets der Briten, die er auf 1.100 Pence je Aktie taxiert./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 06:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 5,06EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,8

Kursziel alt: 4,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

