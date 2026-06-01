GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 21,32EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,30
Kursziel alt: 31,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,30
Kursziel alt: 31,80
Währung: EUR
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