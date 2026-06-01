GOLDMAN SACHS stuft Fedex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von FedEx Freight an. Die Anleger dürften das künftig alleine unter der alten Fedex firmierende Paketgeschäft aufgrund einer günstigeren Kostenstruktur optimistisch sehen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 352,9EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jordan Alliger

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 405

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00 $ , was einem Rückgang von -8,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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