GOLDMAN SACHS stuft Fedex auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von FedEx Freight an. Die Anleger dürften das künftig alleine unter der alten Fedex firmierende Paketgeschäft aufgrund einer günstigeren Kostenstruktur optimistisch sehen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 352,9EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Jordan Alliger
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 405
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jordan Alliger
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 405
Währung: USD
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