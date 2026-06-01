Rüstungskonzern Hensoldt rechnet mit mehr Mittelzufluss aus dem Geschäft

Zur Jahreshauptversammlung am 22.05.2026 hat sich grundlegend nichts Neues ergeben. Der Ceo Oliver Dörre bestätigte erneut eine positiv

verlaufende expansive Unternehmensausrichtung. Das Wachstum der Auftragseingänge zum ersten Quartal 2026 hat sich dem zur Folge ver-

doppelt und bestätigt einen vorliegenden Auftragsbestand in Summe von beachtlichen 9,8 Mrd. EUR. Belastend wirkt sich derzeit noch der

Zugang der ESG aus. Mit der gesteigerten Anzahl verbauter Systemeinheiten wird sich auch diese Unternehmenssparte zur Gewährleistung

einer unabdingbaren Betriebsfähigkeit zu Service & Wartung / Unterweisung und Schulungzwecken von Fachpersonal in positiven Unternehmens-

zahlen widerspiegeln.





Für die Hensoldt AG spricht: Die verfügbaren hochtechnisierten Systemlösungen der Hensoldt AG ermöglichen eine bis zu 40 Prozent Kosten-

einsparung und genau dazu kann das Dt. Verteidigungsministerium mit staatlicher Unternehmensbeteiligung von 25,3 Prozent nicht hinwegsehen!

Die Hensoldt AG. hat zu den strategisch ausgerichteten Expansionsplänen nicht ins Blau investiert.

d.h. die kostenintensive Unternehmensentwicklung dürfte einvernehmlich der Dt. Bundesregierung abgestimmt sein!





Ein weiterer Quantensprung könnte sich zur satelitengesteuerten Systemlösung - Projekt KIRK - im Konsortium der OHB, Helsing und Kongsberg

ergeben. d.h. mit dieser Systemlösung kann eine wesentliche Lücke zur militärischen Abwehrfunktion aller europäischen Natoverbündeten

geschlossen werden.





Zur Endlösung der Hensoldt AG. kann unsere Bundeswehr / können die europäischen Natoverbündeten sämtliche Daten in einer bestehenden

Betriebsplattform bündeln und in Millisekunden verarbeiten und effektivste Abwehrfunkion ( Waffengattung ) aktivieren.





ME. kann sich Europa mit dieser Systemlösung ein Stück weit von der US-Natoführung abnabeln und eigenverantwortlich aufstellen.











