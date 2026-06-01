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    Rüstungskonzern Hensoldt rechnet mit mehr Mittelzufluss aus dem Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Hensoldt erzielt mehr Free Cashflow durch Zahlungen
    • Etwa 50% des bereinigten EBITDA sollen frei werden
    • Prognose bestätigt Ausblick zur Verschuldung bleibt
    Rüstungskonzern Hensoldt rechnet mit mehr Mittelzufluss aus dem Geschäft
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt geht dank höherer Kundenanzahlungen in diesem Jahr von einem besseren Zustrom freier Finanzmittel aus. So sollen rund 50 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als bereinigte freie Finanzmittel (Free Cashflow) übrigbleiben statt nur 40 Prozent, wie das MDax -Unternehmen am Montag in Taufkirchen mitteilte. Das sei hauptsächlich auf höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen, die durch beschleunigte Beschaffungsprozesse in Deutschland unterstützt würden. Alle weiteren Elemente der Prognose bestätige der Konzern, auch den Ausblick auf den Nettoverschuldungsgrad./men/stk

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    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 33.156 auf Ariva Indikation (01. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,85 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +0,02 %/+18,85 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um positive fundamentale Nachrichten (neuer Auftrag für ATC‑Radar, CEO bestätigt expansive Ausrichtung, Auftragsbestand rund 9,8 Mrd. EUR), Effizienzvorteile/Kosteneinsparungen und staatliche Beteiligung, mögliche große Satellitenprojekte. Diskutiert wird ein Paradigmenwechsel im Verteidigungssektor, starke Kursentwicklung zuletzt und Outperformance gegenüber Rheinmetall; Trader berichten von Positionsanpassungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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    dpa-AFX
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