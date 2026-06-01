Qualcomm Aktie verliert deutlich an Wert - 01.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Qualcomm Aktie. Sie fällt um -7,08 % auf 199,95€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Qualcomm Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +76,08 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um +2,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,99 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Qualcomm einen Anstieg von +42,27 %.

Während Qualcomm deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,20 %.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,11 % 1 Monat +38,99 % 3 Monate +76,08 % 1 Jahr +63,82 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 01.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 216,49 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,77 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +9,56 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +2,16 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.