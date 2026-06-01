Iran-Risiko? Egal! KI-Fantasie hebt die Gewinnschätzungen für das Q2

Trotz der Eskalation setzen Anleger weiter auf Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Kathleen Brooks von XTB sagte gegenüber Reuters, der Markt halte an der Hoffnung fest, dass ein Abkommen zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus noch möglich sei.

Die globalen Aktienmärkte notieren nahe Rekordständen. Der Boom rund um künstliche Intelligenz stützt die Stimmung, obwohl neue Angriffe im Persischen Golf die Hoffnung auf eine schnelle Wiederöffnung der Straße von Hormus dämpfen. Brent-Rohöl verteuerte sich um fast drei Prozent auf 94 US-Dollar je Barrel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der weltweite MSCI-Aktienindex legte leicht zu und bewegte sich nahe Rekordständen. Besonders KI-Werte bleiben gefragt. Südkoreas Exporte stiegen im Mai so stark wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr und erreichten 87,75 Milliarden US-Dollar. Das unterstreicht die starke Nachfrage nach Chips und Komponenten für künstliche Intelligenz.

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Der höhere Ölpreis belastete zugleich die Anleihemärkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,46 Prozent. Die Märkte sehen inzwischen eine Chance von 50 zu 50, dass die Federal Reserve die Zinsen bis Jahresende anheben muss.

Trotz höherer Öl- und Gaspreise haben Analysten ihre Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 nicht gesenkt. Im Gegenteil: Die Prognose für den Gewinn je Aktie im zweiten Quartal stieg laut FactSet von Ende März bis Ende Mai um 2,5 Prozent auf 80,80 US-Dollar. Das ist der stärkste Anstieg in den ersten zwei Monaten eines Quartals seit dem dritten Quartal 2021.

Auch für das Gesamtjahr 2026 wurden die Erwartungen angehoben. Die Gewinnprognose je Aktie für den S&P 500 stieg um 5,3 Prozent auf 337,47 US-Dollar. Besonders stark legten die Schätzungen für den Energiesektor zu.

Börsenlage bleibt widersprüchlich

Geopolitische Risiken und höhere Ölpreise erhöhen den Druck auf Anleihen und Notenbanken. Gleichzeitig stützen künstliche Intelligenz, robuste Exporte und steigende Gewinnschätzungen die Aktienmärkte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



