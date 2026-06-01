ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Vonovia auf 34,30 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Vonovia-Kursziel auf 34,30
- Kownator betont KI und Logistik als Wachstumstreiber
- Bewertungen im Sektor unter historischem Mittel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 21,29 auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,87 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +7,73 %/+77,99 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 34,30 Euro
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In der HV wurde besonders auf das stark anwachsende Sekundärgeschäft hingewiesen, insbesondere die eigenen Handwerker.
- Die Handwerkerpreise haben sich seit der Euroeinführung schon jetzt verdreifacht mit steigender Tendenz!
- Die Verfügbarkeit von Handwerkern und so die Terminierung von Aufträgen wird immer später!
- Die gesetzliche Garantie von der Herstellerfirma wird zunehmend nicht mehr eingehalten.
- Kundendienste versagen bei Terminabsprachen und ärgern mit leistungslosen Abkassierungsmodellen.