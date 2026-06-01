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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt Ziel für Vonovia auf 34,30 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Vonovia-Kursziel auf 34,30
    • Kownator betont KI und Logistik als Wachstumstreiber
    • Bewertungen im Sektor unter historischem Mittel
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Vonovia auf 34,30 Euro - 'Buy'
    Foto: 1187094003

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 21,29 auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,87 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +7,73 %/+77,99 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 34,30 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,30, was eine Steigerung von +60,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Vonovia-Aktie: viele sehen sie aktuell als attraktiv/antizyklisch bewertet, einige warten aber auf ein Schnäppchen. Diskussionen drehen sich um Dividendenstabilität trotz hoher Zinsen, geopolitische Risiken (USA–Iran) und Ölpreise als Kursfaktoren, mögliche Verwässerung durch Bezugsaktien, begrenztes Aufwärtspotenzial und techn. Unterstützungen um ~20€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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