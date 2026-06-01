Goldman hebt Ziel für Vonovia auf 34,30 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 21,29 auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,87 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +7,73 %/+77,99 % bedeutet.