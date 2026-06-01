AKTIE IM FOKUS
Schneider Electric wieder Richtung Rekord - Deal mit Softbank
- Schneider Electric steigt auf 278,90 Euro und bricht
- Kooperation mit SoftBank für KI Rechenzentren 75 Mrd
- Ziel 316 Euro Aktie wieder auf Conviction Liste
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Schneider Electric haben am Montag mit einem Kursplus von gut 3 Prozent auf 278,90 Euro ihren Korrekturtrend seit dem Rekord vor fast einem Monat geknackt. Damals hatten die Papiere der Franzosen 287,90 Euro gekostet.
Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs verwies auf die bis zu 75 Milliarden Euro schwere Kooperation mit der japanischen Softbank Group beim Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich. Bei erster grober Rechnung entspreche der Deal 3 bis 4 Prozent des Konzerngewinns von Schneider, die 2025 rund 30 Prozent ihrer Umsätze mit Rechenzentren erzielt hätten.
Costa hat für die Schneider-Aktien ein Kursziel von 316 Euro angesetzt. Die Papiere stehen als eine der überzeugendsten Anlageideen auch wieder auf der Juni-Version der "European Conviction List - Directors' Cut". Neu hinzugekommen sind Siemens Energy - unter anderem dank des Strombedarfs von Rechenzentren./ag/stw/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,48 % und einem Kurs von 46,01 auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -7,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 132,43 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +21,58 %/+36,78 % bedeutet.