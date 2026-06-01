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    Aktie bricht ein

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    Aktionäre rebellieren gegen DroneShield – jetzt folgt das Downgrade

    Fast die Hälfte der Aktionäre verweigerte dem Vergütungssystem des Managements die Zustimmung. Jetzt folgt auch noch das Downgrade durch Jefferies. Die Aktie bricht ein.

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    Aktie bricht ein - Aktionäre rebellieren gegen DroneShield – jetzt folgt das Downgrade
    Foto: DroneShield

    DroneShield gerät trotz des anhaltenden Booms bei Verteidigungs- und Drohnentechnologie zunehmend unter Druck. Die Aktie brach am Montag um 8,6 Prozent ein, nachdem rund die Hälfte der Aktionäre auf der Hauptversammlung gegen den Vergütungsbericht des Unternehmens gestimmt hatte. Nach australischem Gesellschaftsrecht gilt bereits eine Ablehnung von mehr als 25 Prozent als sogenannter "First Strike". Kommt es im kommenden Jahr zu einem zweiten Warnschuss, droht eine komplette Neuwahl des Verwaltungsrats.

    Der Vorgang trifft DroneShield in einer ohnehin heiklen Phase. Parallel laufen Untersuchungen der australischen Finanzaufsicht ASIC zu Marktmitteilungen und möglichen Handelsaktivitäten rund um den Zeitraum November 2025. Bereits im Februar hatte das Unternehmen neue Richtlinien für Offenlegung und Insiderhandel eingeführt, nachdem die Börse ASX Fragen zu den damaligen Vorgängen gestellt hatte.

    Zusätzlichen Druck erzeugt nun auch die Einschätzung von Jefferies. Die US-Bank hat DroneShield von "Hold" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 3,40 auf 2,80 australische Dollar gesenkt. Die Analysten kritisieren vor allem die sinkende Transparenz rund um die Vertriebspipeline des Unternehmens. DroneShield hatte zuletzt beschlossen, die bisher regelmäßig veröffentlichten Pipeline-Daten nicht mehr offenzulegen. Laut Jefferies erschwert das die Prognosen deutlich und belastet die Visibilität für Umsatz und Gewinne in den kommenden Jahren.

    Zwar stieg die Pipeline fest zugesagter Umsätze zuletzt leicht auf 161 Millionen australische Dollar (rund 96 bis 97 Millionen Euro). Seit April kamen jedoch lediglich rund sechs Millionen australische Dollar an neuen festen Aufträgen hinzu. Jefferies kappte daraufhin die Umsatzschätzungen um rund zehn Prozent und senkte die Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028.

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    Operativ bleibt DroneShield dennoch stark im Wachstumsmarkt für KI-gestützte Abwehrsysteme gegen Drohnen positioniert. Die fest zugesagten Umsätze für 2026 liegen rund 61 Prozent über Vorjahr. Zudem verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über 223 Millionen US-Dollar Cash und keine Schulden. Bis 2030 peilt das Management einen Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar an.

    Trotzdem wächst an der Börse die Nervosität. Die Aktie notiert weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Gleichzeitig bleibt der Wert stark im Fokus von Leerverkäufern. Die Short-Quote liegt laut ASIC-Daten bei 10,88 Prozent und damit deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen.

    Für Anleger wird die Lage damit zunehmend kompliziert: Einerseits boomt der globale Markt für KI-gestützte Verteidigungstechnologie weiter. Andererseits sorgen Governance-Probleme, regulatorische Untersuchungen und sinkende Transparenz zunehmend für Zweifel an der Bewertung des Unternehmens.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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