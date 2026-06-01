Goldman senkt Ziel für Fedex auf 375 Dollar - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,38 % und einem Kurs von 284,5 auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 67,96 Mrd..

Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 435,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +25,92 %/+54,47 % bedeutet.