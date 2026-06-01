ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Fedex auf 375 Dollar - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt FedEx Kursziel von 405 auf 375
- Einstufung bleibt auf Buy trotz Kurszielsenkung
- Abspaltung von FedEx Freight verbessert Kostenprofil
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von FedEx Freight an. Die Anleger dürften das künftig alleine unter der alten Fedex firmierende Paketgeschäft aufgrund einer günstigeren Kostenstruktur optimistisch sehen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,38 % und einem Kurs von 284,5 auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 67,96 Mrd..
Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 435,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +25,92 %/+54,47 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 375 US-Dollar